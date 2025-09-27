Σε μια από τις κυριαρχικές εμφανίσεις σε Derbi Madrileno, η Ατλέτικο με ανατροπή στην... ανατροπή της Ρεάλ επιβλήθηκε με το επιβλητικό 5-2 στο «Μετροπολιτάνο» και γκρέμισε τους απόλυτους Μερένγκες!

Προέρχονταν από βίους παράλληλους σε αυτό το ξεκίνημα της La Liga, αλλά για 90 λεπτά στο χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» η εξαιρετική Ατλέτικο ανάγκασε τη Ρεάλ να αλλάξουν ρόλους και το φαβορί να μετατραπεί στο απόλυτο αουτσάιντερ. Οι Κολτσονέρος ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, συνήλθαν από την ανατροπή των αποτελεσματικών Μερένγκες και με πάρτι στο β΄μέρος επιβλήθηκαν με 5-2 για να χαλάσουν το απόλυτο σερί των παικτών του Τσάμπι Αλόνσο που κινδυνεύουν πλέον να πέσουν από την κορυφή.

Χορταστικό ημίχρονο σε ισορροπία

Η Ατλέτικο μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στον αγώνα, κυριάρχησε επί της Ρεάλ σε όλο το μήκος του γηπέδου και προηγήθηκε στο 14', όταν έπειτα από γλυκιά σέντρα του Νίκο Γκoνζάλεθ στην περιοχή, ο Λε Νορμάν με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Κουρτουά για το 1-0. Στο 22΄ο Βέλγος κίπερ πρόλαβε τον Σόρλοθ στο τετ-α-τετ για να αποτρέψει τα χειρότερα και παράλληλα έδωσε την ευκαιρία στη Ρεάλ να αποκτήσει παλμό.

Τρία λεπτά αργότερα κι έπειτα από έξοχη κάθετη πάσα του Γκιουλέρ στην πλάτη της άμυνας, ο Κιλιάν Μπαπέ εκτέλεσε τον Όμπλακ για να φέρει το ματς στα ίσα κόντρα στη ροή. Κι αφού η Ρεάλ έμεινε ζωντανή, βρήκε τον τρόπο να κάνει και την ανατροπή! Στο 37΄συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι έκαναν λάθος στη μεσαία γραμμή κι έδωσαν την ευκαιρία στον Βινίσιους να πατήσει περιοχή, εκείνος απέφυγε δυο αντιπάλους με υπέροχη ντρίμπλα και σέρβιρε στο πέναλτι για τον Γκιουλέρ που με μονοκόμματο πλασέ έκανε το 1-2. Παρόλα αυτά η άμυνα των Μερένγκες δεν ενέπνεε καμία σιγουριά και η ισοφάριση έμοιαζε απλώς με θέμα χρόνου.

Στο 39΄ο Άλβαρες έριξε προειδοποιητική βολή με σουτάρα στο κάθετο δοκάρι του Κουρτουά, ενώ στο 43΄το γκολ του Λενγκλέ από εκτέλεση κόρνερ ακυρώθηκε μέσω VAR για καθαρό χέρι του Γάλλου στόπερ. Πέντε λεπτά αργότερα ωστόσο η Ατλέτικο βρήκε την ισοφάριση με εντυπωσιακή κεφαλιά του Σόρλοθ που τρύπωσε ανάμεσα σε Καρέρας - Χάουσεν για το 2-2 σε ένα τρελό πρώτο μέρος.

Ροχιμπλάνκο «τυφώνας» με σπεσιαλίστα Άλβαρες

Η Ατλέτικο δεν είχε πάρει αυτό που άξιζε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά την ανάπαυλα δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Στο 49΄ο Ρόχας καταλόγισε πέναλτι υπέρ των Ροχιμπλάνκος σε προβολή του Γκιουλέρ στην περιοχή και ο Άλβαρες εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα για την ανατροπή. Στο 59΄ο Αργεντινός απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ κι έδωσε μια εικόνα από τα... προσεχώς! Αφού ενδιάμεσα ο Κουρτουά είχε αρνηθεί το γκολ στον Σόρλοθ στο τετ-α-τετ, στο 64΄ο Άλβαρες έστησε τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ υπέγραψε το 4-2.

Πλήρως ανίκανη να αντεπιτεθεί, η Ρεάλ παρέλαβε τη μπάλα από τους παίκτες του Σιμεόνε, τη γυρόφερνε άσκοπα στο χορτάρι και στο τέλος οι γηπεδούχοι πρόσθεσαν και το... κερασάκι, διεμβολίζοντας ξανά την τραγική άμυνα των φιλοξενούμενων. Έπειτα από κόντρα επίθεση στις καθυστερήσεις, ο Γκριεζμάν πλάσαρε στο τετ-α-τετ τον Κουρτουά και πρόσθεσε τη δική του υπογραφή στον απόλυτο θρίαμβο.

Κυριαρχία, ανατροπή και πέντε γκολ στην Ροχιμπλάνο παράσταση, με την ομάδα του Σιμεόνε να γίνεται η πρώτη που επιβάλλεται (εμφατικά) απέναντι στη Ρεάλ και πιθανότατα ο λόγος που θα πέσει από την κορυφή, εφόσον την Κυριακή (28/9) η Μπαρτσελόνα κάνει την υποχρέωση με νίκη στη Βαρκελώνη επί της Σοσιεδάδ.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Λε Νορμάν, Λενγκλέ, Χάντσκο, Κόκε, Μπάριος, Νίκο Γκονζάλεθ, Σιμεόνε (90΄+2΄Μπαένα), Άλβαρες (90΄+2΄Μολίνα), Σόρλοθ (67΄Γκάλαγχερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Καρβαχάλ (58΄Καμαβινγκά), Μιλιτάο, Χάουσεν (89΄Φραν Γκαρθία), Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Μπέλινγκχαμ (71΄Ροντρίγκο), Γκιουλέρ (59΄Μασταντουόνο), Βινίσιους, Μπαπέ

