Με ποινή κινδυνεύει ο Ντιέγκο Σιμεόνε μετά τα όσα συνέβησαν με τους οπαδούς της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», καθώς η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μπελάδες για τον Ντιέγκο Σιμεόνε μετά τα όσα συνέβησαν στο «Άνφιλντ» την περασμένη Τετάρτη (17/9) για το Champions League. Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε την υπομονή του και τα έβαλε με τους φιλάθλους της Λίβερπουλ που βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο των Ροχιμπλάνκος, μετά το... τελειωτικό χτύπημα από τον Φαν Ντάικ στις καθυστερήσεις.

Όπως ήταν αναμενόμενο να συμβεί, η UEFA ξεκίνησε ειδική έρευνα για τα όσα έγιναν μεταξύ των οπαδών των Reds και του 55χρονου τεχνικού, ο οποίος θυμίζουμε ότι αποβλήθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία άνοιξε πειθαρχική διαδικασία κατά του Σιμεόνε, ο οποίος αναμένεται να τιμωρηθεί για την συμπεριφορά του.

Ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε τον Σιμεόνε να πηγαίνει αγριεμένος προς τους φιλάθλους της Λίβερπουλ και να διαπληκτίζεται σε έντονο ύφος, ενώ οι υπεύθυνοι ασφαλείας του γηπέδου προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν, προτού ο διαιτητής τού δείξει την κόκκινη κάρτα. Πάντως και η Λίβερπουλ κατηγορείται από την UEFA λόγω της ρίψης αντικειμένων στο «Άνφιλντ» από μερίδα οπαδών της.