Οι άνθρωποι της Ατλέτικο Μαδρίτης ξέσπασαν για τα όσα συμβαίνουν με τον Χουλιάν Άλβαρες.

Το μέλλον του Χουλιάν Άλβαρες στην Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει δυσοίωνο, με τον Αργεντινό να απουσιάζει από την προπόνηση της Τετάρτης (26/8), εν μέσω αναβρασμού στις τάξεις των οπαδών και τεράστιας δυσαρέσκειας από πλευράς διοίκησης.

Μάλιστα, αυτό ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τη Marca να μεταδίδει τη θέση των Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι τονίζουν πως «ο παίκτης παρουσιάζεται σαν θύμα, αλλά τα μόνα θύματα σε αυτήν την υπόθεση είμαστε εμείς. Έχουμε υποστεί ζημιά οικονομικά και κοινωνικά, οι πιθανότητες να τον πουλήσουμε στην Μπαρτσελόνα είναι 0%. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα αλλά με την αξιοπρέπεια. Έχει δημιουργηθεί μία καμπάνια με ψέματα και μισές αλήθειες. Η μόνη που πληρώνει το τίμημα, είναι η Ατλέτικο».

Υπενθυμίζεται πως ο Άλβαρες έχει διαμηνύσει εδώ και καιρό ότι θέλει να αποχωρήσει από το Μετροπολιτάνο προκειμένου να πάει στην Μπαρτσελόνα, ενδεχόμενο που έχει απορρίψει η διοίκηση της Ατλέτικο. Την ίδια ώρα, υπάρχει ενδιαφέρον από την Αγγλία, το οποίο όμως δεν... ψήνει τον ποδοσφαιριστή.