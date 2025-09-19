Η UEFA έχει ξεκινήσει ειδική έρευνα για τα όσα συνέβησαν τη Τετάρτη στο Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης μετά το νικητήριο γκολ του Βαν Ντάικ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον βαθμό της ισοπαλίας στο Άνφιλντ τη Τετάρτη (17/09), παρά το γεγονός ότι οι «Ροχιμπλάνκος» ανέτρεψαν το αρχικό 2-0 με δύο γκολ του Μάρκος Γιορέντε, καθώς η κεφαλιά του Βαν Ντάικ στο 92' ήταν αρκετή για να χαρίσει στους «reds» τους τρεις πολύτιμους βαθμούς και μια ασυνήθιστη αντίδραση από τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Αργεντίνος τεχνικός ήρθε σε αντιπαράθεση με αντίπαλο οπαδό εξαιτίας των συνεχόμενων προσβολών που ακούγονταν εναντίον του, με αποτέλεσμα η ασφάλεια του σταδίου και το προπονητικό επιτελείο να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο, με τον «Τσόλο» τελικά να αποβάλλεται.

More angles of Diego Simeone's exchange with the Liverpool fans that led to his red card 🍿



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/C3Ruz9tBvq

— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 17, 2025

Επιπλέον, ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου του Σιμεόνε φέρεται να έφτυσε έναν οπαδό των γηπεδούχων. Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας άλλος παρευρισκόμενος, το οποίο έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

One of Simeone’s staff spat at a Liverpool fan on 13 seconds…



DISGUSTING😡🤢🤮pic.twitter.com/OoCDpxhKDK

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 18, 2025

Η UEFA από τη μεριά της ξεκίνησε έκθεση για να διελευκάνει τα όσα συνέβησαν στο «Άνφιλντ», με τις συνέπειες να είναι αναπόφευκτες.

Η πιο πιθανή τιμωρία για τον Σιμεόνε είναι ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ και ποινή μίας αγωνιστικής, ενώ τη τιμωρία δεν θα τη γλυτώσει ούτε η Λίβερπουλ εξαιτίας της συμπεριφοράς των φιλάθλων της. Κανονικά, ο αγγλικός σύλλογος θα πρέπει να τιμωρηθεί με πρόστιμο ή ακόμη και με το κλείσιμο μέρους της κερκίδας.