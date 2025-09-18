Η... πέτρα του σκανδάλου πίσω από την έκρηξη του Σιμεόνε στο «Ανφιλντ» απάντησε στον Αργεντινό τεχνικό, τον οποίο αποκάλεσε δειλό κι τόνισε πως ο βοηθός του τον έφτυσε στο γήπεδο!

Το δράμα δεν έλειψε από τη χθεσινή βραδιά στο Champions League (17/9), τόσο στο αγωνιστικό σκέλος, όσο και στις εξέδρες! Την ώρα που ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ έστελνε τη μπάλα στα δίχτυα της Ατλέτικο Μαδρίτης για να χαρίσει τη νίκη στη Λίβερπουλ με 3-2 στο 90'+2΄, ένα άλλο μέτωπο άνοιξε στις εξέδρες του γηπέδου.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Ντιέγο Σιμεόνε που είχε ανοίξει έντονο διάολο με την εξέδρα και ιδίως με έναν συγκεκριμένο οπαδό της Λίβερπουλ που είχε υψώσει το μεσαίο του δάχτυλο. Ο Αργεντινός έχασε τον έλεγχο και αποβλήθηκε από τον αγώνα, όμως στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα έριξε το ανάθεμα στη Λίβερπουλ και κάλεσε το αγγλικό κλαμπ να βελτιώσει την κατάσταση και να βρει τον υπεύθυνο.

Ο λόγος για τον Τζόναθαν Πάουλτερ, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν με τη συμπεριφορά του και είχε τιμωρηθεί μάλιστα το 2015 με αποκλεισμό τριών ετών από τα γήπεδα για φραστική επίθεση σε γυναίκα με κινητικά προβλήματα που βρισκόταν στο «Άνφιλντ». Παρά το επιβαρυμένο μητρώο του ωστόσο, ο Άγγλος μέσα από βίντεο στα social media υπερασπίστηκε τον εαυτό του και χαρακτήρισε δειλό τον Σιμεόνε, ενώ αποκάλυψε πως ένα συνεργάτης του τον έφτυσε στις εξέδρες!

«Κάτι θέλω να βγάλω από μέσα μου σχετικά με ό,τι συνέβη χθες το βράδυ με τον κ. Σιμεόνε και θεωρώ ότι φέρθηκε λίγο δειλά. Όταν πήγε και έκανε τη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, οι Ισπανοί δημοσιογράφοι τον ρώτησαν τι ειπώθηκε, αν ήταν ρατσιστικό, αν είχε να κάνει με τον πόλεμο των Φώκλαντ ή διάφορες άλλες ανοησίες.

Δεν ειπώθηκε τίποτα ρατσιστικό από εμένα ή από οποιονδήποτε άλλον, ούτε υπήρξε ποτέ αναφορά στον πόλεμο των Φώκλαντ από εμένα ή από οποιονδήποτε άλλον. Αλλά το γεγονός ότι του έγινε η ερώτηση και εκείνος δεν απάντησε, σηκώθηκε και έφυγε, άφησε το θέμα ανοιχτό σε εικασίες σε όλο τον κόσμο. Έχω λάβει μηνύματα σε κάθε πλατφόρμα, δεν ξέρω πόσα, με ανθρώπους να με ρωτούν “τι είπες;”.

Δεν είπα τίποτα πέρα από ένα ''άντε γ***σου, κερδίσαμε", όπως συνηθίζεται. Αλλά αυτό μας έκανε. Όταν αυτοί πέτυχαν την ισοφάριση, ο βοηθός του μας προκαλούσε μπροστά μας, και φυσικά τον αποκαλούσαν “σκουπίδι” και ό,τι άλλο. Και ναι, ο βοηθός του ήρθε προς το μέρος μου και μάλιστα με έφτυσε» τόνισε.