Η ψυχική υγεία του Χούλιαν Άλβαρες είναι χειρότερη από ποτέ, με τον Αργεντινό να δηλώνει στην Ατλέτικο ότι πάσχει απο κατάθλιψη.

Μια πιο σκοτεινή τροπή έχει αρχίσει να παίρνει το σίριαλ της μεταγραφής του Χούλιαν Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα, με τον Αργεντινό επιθετικό να περνά πολύ δύσκολα ψυχολογικά με όλα όσα έχουν συμβεί φέτος το καλοκαίρι.

Όπως αποκάλυψε ισπανικό Μέσο, ο άσος των Ροχιμπλάνκος πάσχει από κατάθλιψη κι αυτός είναι ο λόγος που απουσιάζει από τις πρόσφατες προπονήσεις της ομάδας του.

Ο ίδιος μάλιστα φαίνεται να έχει προσκομίσει έγγραφο από ειδικό ψυχίατρο στην Ατλέτικο, με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση της ψυχικής του υγείας, που είναι πιο επιβαρυμένη από ποτέ.

Ο 26χρονος φορ εδώ και πολύ καιρό θέλει να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη και να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο η τωρινή του ομάδα δεν δίνει το πράσινο φως για να προχωρήσει η μεταγραφή του. Συγχρόνως, αποδοκιμάζεται και δέχεται απειλές από τους φιλάθλους των Ροχιμπλάνκος, κάτι που συνέβη και μετά την γκέλα απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Όλα αυτά τα δεδομένα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, με τον Αργεντινό να βρίσκεται στο περιθώριο.