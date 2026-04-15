Ο Ουγκό Εκιτικέ, ο οποίος τραυματίστηκε άσχημα στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν, όπως όλα δείχνουν θα απουσιάσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Οι αναποδιές για τη Λίβερπουλ φέτος δεν έχουν τέλος, καθώς λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό από τη Παρί Σεν Ζερμέν από το Champions League με συνολικό σκορ 4-0, γνωστοποιήθηκε πως ο τραυματισμός που αποκόμισε ο Ουγκό Εκιτικέ από το παιχνίδι είναι αρκετά σοβαρός και θα τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Θυμίζουμε πως ο νεαρός επιθετικός αποχώρησε από το παιχνίδι με φορείο, έχοντας τραυματιστεί άσχημα στον Αχίλλειο τένοντα, με τον Μο Σαλάχ να περνάει στην θέση του ως αλλαγή στο 30'.

Σύμφωνα τώρα με σημερινό δημοσίευμα της «Equipe», ο Γάλλος διεθνής υπέστη ρήξη του δεξιού αχίλλειου τένοντα, τραυματισμός που βάζει άμεσο τέλος στη σεζόν του. Ο Εκιτίκε θα απουσιάσει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ όπως όλα δείχνουν θα χάσει και το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

🥇 | BREAKING: @lequipe: Hugo Ekitike has ruptured his right Achilles’ tendon. He is expected to be out for around nine months. pic.twitter.com/TMYtYV3wPH — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) April 15, 2026

«Θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Στην καλύτερη περίπτωση για έναν επαγγελματία παίκτη, η χειρουργική επέμβαση σημαίνει εννέα μήνες για να επιστρέψει στο γήπεδο», εκτίμησε το βράδυ της Τρίτης ο Δρ. Nicolas Baudrier, ειδικός στη χειρουργική τενόντων και συνδέσμων του αστραγάλου, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, ο οποίος τόνισε από την αρχή πως ο τραυματισμός του νεαρού στραίκερ φαινόταν πολύ σοβαρός.