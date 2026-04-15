Εκιτικέ: Ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα, χάνει όλο το 2026!

Ο Ουγκό Εκιτικέ, ο οποίος τραυματίστηκε άσχημα στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν, όπως όλα δείχνουν θα απουσιάσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Οι αναποδιές για τη Λίβερπουλ φέτος δεν έχουν τέλος, καθώς λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό από τη Παρί Σεν Ζερμέν από το Champions League με συνολικό σκορ 4-0, γνωστοποιήθηκε πως ο τραυματισμός που αποκόμισε ο Ουγκό Εκιτικέ από το παιχνίδι είναι αρκετά σοβαρός και θα τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Θυμίζουμε πως ο νεαρός επιθετικός αποχώρησε από το παιχνίδι με φορείο, έχοντας τραυματιστεί άσχημα στον Αχίλλειο τένοντα, με τον Μο Σαλάχ να περνάει στην θέση του ως αλλαγή στο 30'.

Δείτε Επίσης

Λίβερπουλ: Χάνει τον Εκιτικέ για το υπόλοιπο της σεζόν, δύσκολα στο Μουντιάλ
Σύμφωνα τώρα με σημερινό δημοσίευμα της «Equipe», ο Γάλλος διεθνής υπέστη ρήξη του δεξιού αχίλλειου τένοντα, τραυματισμός που βάζει άμεσο τέλος στη σεζόν του. Ο Εκιτίκε θα απουσιάσει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ όπως όλα δείχνουν θα χάσει και το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

 

«Θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Στην καλύτερη περίπτωση για έναν επαγγελματία παίκτη, η χειρουργική επέμβαση σημαίνει εννέα μήνες για να επιστρέψει στο γήπεδο», εκτίμησε το βράδυ της Τρίτης ο Δρ. Nicolas Baudrier, ειδικός στη χειρουργική τενόντων και συνδέσμων του αστραγάλου, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, ο οποίος τόνισε από την αρχή πως ο τραυματισμός του νεαρού στραίκερ φαινόταν πολύ σοβαρός.

@Photo credits: Associated Press
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     