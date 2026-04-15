Λίβερπουλ: Χάνει τον Εκιτικέ για το υπόλοιπο της σεζόν, δύσκολα στο Μουντιάλ
Διπλό ήταν το... κακό της ήττας της Λίβερπουλ με 0-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν το βράδυ της Τρίτης (14/4) για τα προημιτελικά του Champions League.
Πέρα από τον αποκλεισμό με το «βαρύ» συνολικό 4-0, οι ''Reds'' είδαν και τον Ουγκό Εκιτικέ να αποχωρεί από το παιχνίδι με φορείο, έχοντας τραυματιστεί άσχημα στον Αχίλλειο τένοντα και τον Μο Σαλάχ να μπαίνει στην θέση του στο 30'.
Ο Γάλλος στράικερ που είναι από τους λίγους που ξεχωρίζουν φέτος για την ομάδα του Άρνε Σλοτ, μετράει 17 γκολ και 6 ασίστ σε 45 συμμετοχές φέτος, όμως φαίνεται πως τα νούμερα θα μείνουν ως έχουν. Αυτό διότι, όπως είπε και ο ίδιος (σσ ο Σλοτ), ο τραυματισμός φαίνεται άσχημος.
Παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ενημέρωση, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η σεζόν τελείωσε για τον Εκιτικέ και θα είναι «θαύμα» αν θα προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο.
🚨🚨| BREAKING: Hugo Ekitike’s season is over, which means he will miss the World Cup. However, it is not an Achilles tendon rupture. The information comes from the player’s family.— Goals Side (@goalsside) April 14, 2026
