Σιμεόνε: Τα έβαλε με το... «Άνφιλντ» στο γκολ της Λίβερπουλ και αποβλήθηκε (vid)
Θρίλερ με τα... όλα του και με τη συνήθη ύποπτο να θριαμβεύει στο φινάλε. Η Λίβερπουλ έχει βαλθεί φέτος να κάνει «καρδιακούς» τους οπαδούς της, αλλά φροντίζει κάθε φορά να τους επιβραβεύει στο τέλος, όπως έπραξε και στην πρεμιέρα του Champions League απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο 90΄΄+2΄οι Reds πήραν ακόμα μια νίκη με 3-2 στα χασομέρια στη φετινή περίοδο, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στον αντίπαλο πάγκο.
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε συγκεκριμένα αντέδρασε έντονα προς τις εξέδρες του «Άνφιλντ» στο φινάλε και η χρειάστηκε η παρέμβαση των security ώστε η κατάσταση να παραμείνει υπό έλεγχο και τα πνεύματα να κατευνάσουν. Αφού ο Αργεντινός, πάντως, ηρέμησε δεν είχε την ευκαιρία να δει το τέλος του αγώνα, καθώς ο ρέφερι τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη.
