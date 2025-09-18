Ο Αργεντίνος τεχνικός της Ατλέτικο εξήγησε τι συνέβη και προκάλεσε την «έκρηξή» του, μετά το νικητήριο γκολ της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» (3-2, 17/9).

Για ακόμη μια φορά ο Ντιέγκο Σιμεόνε έγινε έξαλλος, με αποκορύφωμα φυσικά το νικητήριο γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ που έδωσε στη Λίβερπουλ τους τρεις βαθμούς με το τελικό 3-2 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (17/9).

Ο Αργεντίνος τεχνικός των «ροχιμπλάνκος» κατάφερε να γίνει ένα από τα viral της πρεμιέρας του Champions League, αφού ήρθε σε αντιπαράθεση με οπαδούς των «Reds» και στη συνέχεια αποβλήθηκε από τον διαιτητή της συνάντησης. Ωστόσο αργότερα, ο ίδιος φρόντισε να δώσει μια εξήγηση για την όλη κατάσταση. Τόνισε πως καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα υπήρχαν προσβολές από την κερκίδα, και, παρά το γεγονός πως αναγνώρισε ότι η θέση του δεν του επιτρέπει να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, παραδέχθηκε πως έγινε έξαλλος όταν η ομάδα του Σλοτ σκόραρε το γκολ στο φινάλε του ματς (σσ σε συνδυασμό με τις προσβολές).

Τέλος, «ευχήθηκε» οι αρμόδιοι του αγγλικού συλλόγου να βελτιώσουν την κατάσταση και να βρουν τον υπαίτιο.

«Υπήρξαν προσβολές σε όλο το παιχνίδι, αλλά αυτός που πρέπει να είναι ήρεμος είμαι εγώ, και να υπομένω τα πάντα, προσβολές, χειρονομίες, κ.λπ... σε προσβάλλουν όλο το παιχνίδι από πίσω και δεν μπορείς να πεις τίποτα, επειδή είσαι ο προπονητής.

Η αντίδρασή μου στην προσβολή δεν είναι δικαιολογημένη, αλλά δεν ξέρεις τι είναι 90 λεπτά προσβολών χωρίς διακοπή. Και φυσικά, με το γκολ της αντίπαλης ομάδας, γυρίζεις και συνεχίζουν να σε προσβάλλουν και με την ένταση συμβαίνει αυτό που συμβαίνει.

Ο διαιτητής; Μου είπε ότι με κατάλαβε, αλλά ελπίζω η Λίβερπουλ να το βελτιώσει και αν εντοπίσει ποιος το έκανε, θα έχει τις συνέπειές του», είπε χαρακτηριστικά ο 55χρονος.