Έβερτον: Αποκάλυψε το μνημείο για το Χίλσμπορο στο νέο της γήπεδο
Η 15η Απριλίου θα είναι για πάντα μία σκοτεινή ημερομηνία για το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς την αποφράδα εκείνη μέρα του 1989, η τραγωδία του Χίλσμπορο στιγμάτισε τη Βρετανία, παίρνοντας 97 ζωές και τραυματίζοντας εκατοντάδες ακόμα οπαδούς.
Ανήμερα της επετείου 37 ετών από την τραγωδία, η Έβερτον αποκάλυψε το μνημείο στο νέο της γήπεδο, Χιλ Ντίκινσον Στέιντιουμ, με τη Λίβερπουλ να εκπροσωπείται από τους θρυλικούς Σερ Κένι Νταλγκλίς και Ίαν Ρας, καθώς και τον CEO, Μπίλι Χόγκαν, και τον αντιπρόεδρο επικοινωνίας, Κρεγκ Έβανς.
Πρόκειται για μια πλακέτα όπου απεικονίζονται μέσα στον θυρεό των Ζαχαρωτών δύο παιδιά, με το ένα να έχει στη φανέλα του το Νο9 και το άλλο το Νο7, συμβολίζοντας τον αριθμό των νεκρών. Μοναδική διαφορά από την αντίστοιχη στο Γκούντισον Παρκ, ο αριθμός επτά, καθώς το 2021 έφυγε από τη ζωή ο Άντριου Ντιβάιν, που είχε τραυματιστεί στο Χίλσμπορο και είχε αποκομίσει μεγάλα προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί το 97ο θύμα.
Representatives of the Hillsborough families and Liverpool Football Club joined us at Hill Dickinson Stadium today to pay respects to the 97. 💙❤️ pic.twitter.com/nAgrzhz460— Everton (@Everton) April 15, 2026
On the 37th anniversary of the Hillsborough disaster, a permanent tribute to the 97 has been unveiled at Hill Dickinson Stadium. 💙❤️ pic.twitter.com/GGlSMkAlSt— Everton (@Everton) April 15, 2026
