Παλιός γνώριμος των Αρχών είναι ο οπαδός που έκανε έξαλλο τον Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς δέκα χρόνια πριν είχε αποκλειστεί μετά από φραστικό επεισόδιο στο «Άνφιλντ».

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε κατάφερε να γίνει ένα από τα viral της πρεμιέρας του Champions League, αφού ήρθε σε αντιπαράθεση με οπαδούς της Λίβερπουλ στο ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Άνφιλντ».

Ο Αργεντινός τεχνικός αφού αποβλήθηκε απο το παιχνίδι, κατήγγειλε πως κατά τη διάρκειά του ακούγονταν προσβολές σε βάρος του από την κερκίδα, με έναν συγκεκριμένο οπαδό των Reds να κάνει μάλιστα προκλητικές χειρονομίες μόλις ο κόουτς των Ροχιμπλάνκος πλησίασε.

Ο Τζόναθαν Πάουλτερ, που έχει γίνει viral μετά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από το γήπεδο του Μέρσεϊσαϊντ, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν με τη συμπεριφορά του δεχόμενος μάλιστα και ποινή.

Όπως μετέδωσε η Mirror το 2015, ο ίδιος είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό τριών ετών από τα γήπεδα όταν επιτέθηκε φραστικά σε γυναίκα με κινητικά προβλήματα που βρισκόταν στο «Άνφλιντ».

Η ίδια βρισκόταν εκεί με τον σύζυγό της για να παρακολουθήσει το τελευταίο παιχνίδι του Στίβεν Τζέραρντ. Κρατούσαν ένα πανό το οποίο εμπόδιζε την ορατότητα του Πάουλτερ, με τον δεύτερο να γίνεται έξαλλος, να βρίζει τη γυναίκα και εν τέλει να αποχωρεί μετά την επέμβαση της αστυνομίας.