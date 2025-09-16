Η μοίρα χαμογέλασε στον Φακούντο Μπουονανότε, που θα βρεθεί στη λίστα της Τσέλσι για το Chmapions League, παίρνοντας την ευκαιρία που τόσο ήθελε, έστω κι αν αυτή προέκυψε από την ατυχία και τον τραυματισμό του συμπαίκτη του, Ντάριο Εσούγκο.

Η UEFA προχώρησε πρόσφατα σε μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς που αφορούν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πλέον, οι ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League έχουν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν ποδοσφαιριστή στη λίστα τους σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού, ακόμη και μετά την οριστική δήλωση των ρόστερ. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και όχι μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της League Phase.

Η Τσέλσι έγινε μία από τις πρώτες ομάδες που έκαναν χρήση του νέου κανονισμού, καθώς ο Ντάριο Εσούγκο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον μηρό, τραυματισμός που υπέστη με την εθνική Πορτογαλίας U21 στη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Στη θέση του πέρασε ο Φακούντο Μπουονανότε.

Να θυμίσουμε πως ο 20χρονος αποκτήθηκε δανεικός από την Μπράιτον την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, αλλά αρχικά δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα από τον Έντσο Μαρέσκα. Ο Μπουονανότε είναι πλέον διαθέσιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι της Τσέλσι με την Μπάγερν Μονάχου την Τετάρτη (17/9, 22:00), έχοντας ήδη κάνει το ντεμπούτο του ως βασικός στο 2-2 με την Μπρέντφορντ για την premier league το Σάββατο.