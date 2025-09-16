Το Champions League είναι ξανά εδώ και το Gazzetta σάς παρουσιάζει όλες τις λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε εν όψει της νέας σεζόν.

Είναι ξανά εδώ. Η πιο αγαπημένη διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League επιστρέφει. Και μαζί του δεν κουβαλά μόνο τη λάμψη των σπουδαιότερων συλλόγων και των σπουδαιότερων παικτών αλλά και μπόλικο χρήμα. Το Gazzetta μετρά αντίστροφα για την πρώτη σέντρα των αστεριών και παρουσιάζει όλες τις μη ποδοσφαιρικές λεπτομέρειες που θέλετε να ξέρετε για την επιστροφή του πιο σημαντικού θεσμού στην Ευρώπη. Από τις νέες αλλαγές που φέρνει μετά το πρώτο test drive της περυσινής σεζόν μέχρι τα αστρονομικά ποσά που οι συμμετέχοντες σύλλογοι θα διεκδικήσουν.

Το φορμάτ του Champions League

Οι απόψεις ακόμα διίστανται. Σε κάποιους άρεσε το νέο φορμάτ, σε κάποιους όχι. Το σίγουρο είναι πως έβαλε μια νέα... ίντριγκα σε μια διοργάνωση που έδειχνε να χάνει λίγη από τη λάμψη της. Για δεύτερη σεζόν λοιπόν το Champions League συνεχίζει με τη «φρέσκια» του μορφή.

Και πάλι δεν θα υπάρχουν όμιλοι. Και πάλι θα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια, με περισσότερη ποικιλία. Κάθε σύλλογος θα παίξει οκτώ αγώνες, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός έδρας, χωρίς να αντιμετωπίζει τον ίδιο αντίπαλο δύο φορές.

Οι 36 ομάδες της διοργάνωσης θα μπουν σε μια ενιαία βαθμολογία. Εκεί, οι οκτώ πρώτες θα πάρουν απευθείας την πρόκριση για τους «16» και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα διασταυρωθούν στην ενδιάμεση φάση ώστε οι οκτώ... Survivors να συμπληρώσουν τη δεκαεξάδα. Από εκεί και έπειτα, το Champions League θα συνεχίσει με την κλασική κι αγαπημένη διαδικασία των διπλών νοκ-άουτ.

Οι νέες αλλαγές στο Champions League

Μιλάμε πάλι για ένα διευρυμένο Champions League, για ένα τουρνουά 189 αγώνων. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως τα πάντα φέτος θα είναι ίδια. Η UEFA δεν δίστασε να προχωρήσει από νωρίς σε ορισμένες, νέες αλλαγές.

Η πιο σημαντική αφορά στο πλεονέκτημα της έδρας στα νοκ-άουτ. Πέρυσι, υπήρξε μια απλή κλήρωση για να καθορίσει το ποια ομάδα θα έχει στην έδρα της το δεύτερο και πιο κρίσιμο παιχνίδι. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία πρόσθεσε περισσότερη... σκοπιμότητα.

Όποια ομάδα τερματίσει πιο ψηλά στη βαθμολογία, θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, την κομβική ρεβάνς δηλαδή στο «σπίτι» της. Έτσι, κάθε θέση μετρά, έχει σημασία, μπορεί να κρίνει πολλά. Και κατ'επέκταση κάθε γκολ μετρά, αφού υπενθυμίζουμε πως το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά των γκολ.

Επίσης, αν μια ομάδα αποκλείσει στα νοκ-άουτ αντίπαλο που τερμάτισε πιο ψηλά από εκείνη στη League Phase τότε κάνει δικό της το πλεονέκτημα έδρας για τη συνέχεια της διοργάνωσης!

Η άλλη μεγάλη αλλαγή δεν είναι τόσο κομβική. Αλλά θα «χαλάσει» μια συνήθεια. Ο λόγος για την ώρα του τελικού. Ξεχάστε το κλασικό 22:00. Πλέον πάμε για τελικό με... ήλιο, στις 19:00 η ώρα Ελλάδας, στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Champions League: Χρήματα από άλλον πλανήτη

Αν κάτι μένει σταθερό πάντως στο Champions League, αυτό είναι το αδιανόητο επίπεδο των χρημάτων που κερδίζουν οι ομάδες. Ανεξάρτητα από την απόδοσή τους. Μιλάμε για χρήματα από... άλλον πλανήτη, ακόμα και οκτώ ήττες να κάνει κάποια ομάδα στη League Phase! Είναι χαρακτηριστικό πως πέρυσι η ουραγός του Champions League, Σλόβαν Μπρατισλάβας, είχε στην πρώτη φάση της διοργάνωσης περισσότερα έσοδα από κάθε ομάδα στο Europa και το Conference League, όσο ψηλά κι αν τερμάτισε.

Κάτι τέτοιο θα ισχύει και φέτος, αφού η απλή συμμετοχή εγγυάται 18,6 εκατομμύρια ευρώ! Κάθε νίκη δίνει 2,1 εκατομμύρια ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Πέρα από αυτά τα έπαθλα και τα bonus της κάθε πρόκρισης, συνολικά 853 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν ανάλογα στις 36 ομάδες και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, κάτι που σημαίνει πως μπαίνεις στο Champions League και εισπράττεις με το... καλησπέρα περισσότερα από 20 εκατομμύρια!

Αναλυτικά τα έσοδα των ομάδων από το Champions League

Συμμετοχή: 18.620.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 275.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος 275.000 Χ 36)

Νίκη στη League Phase: 2.100.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 700.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 1-8: 2.000.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 9-16: 1.000.000 ευρώ

Πρόκριση στα play-offs: 1.000.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 11.000.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ

Φιναλίστ: 18.500.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.500.000 ευρώ