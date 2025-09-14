Η... γνωστή συνταγή της Μπρέντφορντ τιμώρησε την Τσέλσι στα χασομέρια, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν από πλάγιο στο 90΄+4΄και να χαλούν το μπλε πάρτι απόδρασης (2-2).

Κάθε εκπρόσωπος του Bix-6 γνωρίζει πως πρέπει να φτύσει... αίμα κάθε φορά που περνάει από το «Brentford Community Stadium». Και το... πάθημα της Τσέλσι εξηγεί το γιατί! Αν και οι Μπλε κατάφεραν να φέρουν τούμπα το ματς και να βρεθούν δευτερόλεπτα μακριά από την απόδραση, η Μπρέντφορντ τους έκανε χουνέρι από εκτέλεση πλαγίου στο 90΄+4΄και με το τελικό 2-2 έβαλε φρένο στην ομάδα του Έντσο Μαρέσκα.

Μετά από ένα πρώτο ημίωρο με αρκετές μονομαχίες αλλά που υστερούσε σε αξιόλογες φάσεις, η Μπρέντφορντ κατάφερε να χτυπήσει πρώτη και να ανοίξει το σκορ στο 35΄, όταν ο Σέντε ολοκλήρωσε την αντεπίθεση με ψύχραιμο τελείωμα από κοντά για το 1-0. Ο Έντσο Μαρέσκα, σαφώς απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του, ανακάτεψε την τράπουλα στο β΄μέρος με νέα πρόσωπα που τελικά έσπευσαν να τον δικαιώσουν.

Στο 61΄ο συγκεκριμένα ο Ζοάο Πέδρο πήρε την κεφαλιά στην περιοχή και σέρβιρε στον Κόουλ Πάλμερ που σκόραρε με σουτ στην κίνηση, πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Δευτερόλεπτα αργότερα πάντως χρειάστηκε η τρομερή επέμβαση του Σάντσεθ στο συρτό σουτ του Σάντε για να αποτρέψει το προβάδισμα των γηπεδούχων, ενώ στο 75΄και στην απέναντι περιοχή ο Κέλεχερ «απάντησε» με εκπληκτική επέμβαση στο πλασέ του Πάλμερ από το σημείο του πέναλτι.

Δέκα λεπτά αργότερα ωστόσο ο Ιρλανδός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στη βολίδα του Καϊσέδο έξω από την περιοχή που ανέτρεψε το σκορ και φάνηκε να δίνει το τρίποντο στην Τσέλσι! Παρόλα αυτά, η Μπρέντφορντ είχε ακόμα έναν άσο στο μανίκι της, ακόμα κι αν δεν πρόκειται για κάποιο μυστικό όπλο, αλλά τη γνωστή της συνταγή. Στο 90΄+4΄οι γηπεδούχοι εκτέλεσαν πλάγιο προς την περιοχή, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Φάμπιο Καρβάλιο που παραμόνευε τιμώρησε την αφέλεια των Μπλε για να ισοφαρίσει για το τελικό 2-2 με τις... ευλογίες του VAR που τσέκαρε τη φάση για πιθανό οφσάιντ.

Μπρέντφορντ (Κιθ Άντριους): Κέλεχερ, Καγιόντε (83΄Χίκεϊ), Φαν Ντε Μπέργκ, Κόλινς, Πίνοκ (83΄Αγιέρ), Λιούις Πότερ (90΄Καρβάλιο), Χέντερσον, Γιένσεν (73΄Ανρί), Γιάρμολουκ, Τιάγκο (72΄Ουαταρά), Σάντε

Τσέλσι (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσεθ, Φοφανά (46΄Τζέιμς), Ανταραμπιόγιο, Τσαλόμπα, Χάτο (46΄Κουκουρέγια), Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες, Νέτο, Μπουονανότε (45΄Τζορτζ), Γκίτενς (57΄Πάλμερ), Ζοάο Πέδρο (80΄Γκαρνάτσο)

