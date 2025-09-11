Σε μια σημαντική κίνηση προέβη η UEFA, αφού πλέον θα επιτρέπεται η αντικατάσταση, έως και ενός τραυματία ανά ομάδα, στην ευρωπαϊκή της λίστα

Η UEFA ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς της, η οποία θα ισχύσει από τη φετινή σεζόν (2025-26). Ειδικότερα, κάθε ομάδα θα έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει έναν ποδοσφαιριστή στη λίστα της για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εφόσον αυτός ταλαιπωρείται από σοβαρό τραυματισμό ή μακροχρόνια ασθένεια.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί μία μόνο φορά και όχι μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της League Phase. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας είναι αφενός να προστατευτούν οι ποδοσφαιριστές, ώστε να μη ρισκάρουν πρόωρη επιστροφή, και αφετέρου να μη μειώνονται σημαντικά τα διαθέσιμα ρόστερ των ομάδων λόγω απρόβλεπτων τραυματισμών.

Παράλληλα, συζητήθηκε και το αίτημα των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ισπανίας και Ιταλίας για τη διεξαγωγή ενός αγώνα πρωταθλήματος εκτός της χώρας τους και μάλιστα εκτός Ευρώπης. Η UEFA αναγνώρισε ότι πρόκειται για ζήτημα που κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ωστόσο τόνισε πως υπάρχουν πολλά θέματα προς επίλυση. Ετσι, δεν πάρθηκε καμία απόφαση, κάτι πάντως που θα συζητηθεί ξανά τους επόμενους μήνες.