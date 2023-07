Η Φιορεντίνα μετά τη ρεβάνς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με την Αστανά αναμένεται να στείλει την πρώτη της επίσημη προσφορά για τον Γιόσιπ Σούταλο.

Η Φιορεντίνα μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της Γιουβέντους θα πάρει τη θέση της στα play-offs του Conference League και συνεπώς πατάει... γκάζι στα μεταγραφικά της για να είναι έτοιμη για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία της να βρεθεί σε ευρωπαϊκό όμιλο. Οι Βιόλα πούλησαν στην Μπράιτον τον βασικό τους κεντρικό αμυντικό, Ίγκορ και έχουν βάλει πρώτο στόχο τον Γιόσιπ Σούταλο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Στην πρώτη τους προσέγγιση οι φιναλίστ του Conference League είχαν βάλει στο τραπέζι 12 εκατομμύρια ευρώ, όμως σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σιρά, η πρώτη επίσημη πρόταση στην επερχόμενη αντίπαλο της ΑΕΚ θα είναι στα 14 εκατομμύρια ευρώ, συν 10% ποσοστό μεταπώλησης. Οι Βιόλα δίνουν στον 23χρονο στόπερ συμβόλαιο με απολαβές 1.5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Εξελίξεις αναμένονται μετά τη ρεβάνς με την Αστάνα. Σημαντικός παράγοντας είναι η επιθυμία του διεθνή Κροάτη σέντερ μπακ, ο οποίος θέλει Serie A και σε αυτό το πλαίσιο είχε απορρίψει την προοπτική του Άγιαξ, ο οποίος προσέφερε 16 εκατ. ευρώ στην Ντιναμό.

#Fiorentina are preparing the first bid (€14M + 10% on the future sale) to submit to #DinamoZagreb to try to sign Josip #Sutalo. For the centre-back ready a contract until 2028 (€1,5M/year). Expected a new talks after UCL game against Astana. #transfers @violanews https://t.co/6X0Cl9j79H