Η συμφωνία της UEFA με τη Γιουβέντους για μονοετή αποκλεισμό από την Ευρώπη με αντάλλαγμα το κλείσιμο του φακέλου για τις παραβιάσεις του FFP επισημοποιήθηκε.

Όπως αναμενόταν η ερχόμενη σεζόν θα βρει τη Γιουβέντους εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι Μπιανκονέρι κατέληξαν σε συμβιβασμό με την UEFA για μονοετή αποκλεισμό με αντάλλαγμα το κλείσιμο του φακέλου για τις παραβιάσεις του Financial Fair Play και πλέον υπάρχει και η επίσημη ενημέρωση από την Ομοσπονδία.

Η Βέκια Σινιόρα ύστερα από 12 χρόνια δεν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη και μάλιστα της επιβλήθηκε και πρόστιμο 20 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 10 με... αναστολή. Η Γιούβε θα πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό μόνο σε περίπτωση οικονομικής υπέρβασης στους επόμενους προϋπολογισμούς.

Η UEFA και οι ιταλικές αρχές είχαν βάλει στο μικροσκόπιο τους Τορινέζους για... ψευδή στοιχεία στους ισολογισμούς. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έχασε δέκα βαθμούς και μαζί τη θέση της στην τετράδα της Serie A.

To εισιτήριο της Γιουβέντους στα play-offs του Conference League θα πάει στην 8η της βαθμολογίας Serie A και φιναλίστ του τελικού της περσινής διοργάνωσης, Φιορεντίνα.

