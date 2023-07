Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φιορεντίνα δίνει 12 εκατ. ευρώ στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τον Γιόσιπ Σούταλο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, προσεχώς αντίπαλος της ΑΕΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ειδικά μετά και την χθεσινή άνετη επικράτηση κόντρα στην Αστάνα, δέχθηκε πρόταση 12 εκατ. ευρώ από την Φιορεντίνα για τον Γιόσιπ Σούταλο.

Ο 23χρονος Κροάτης κεντρικός αμυντικός, έχει συμβόλαιο με την κροατική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και αποτελεί από τους μεγαλύτερους πόλους ενδιαφέροντός της στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι μαζί με τους Ιβάνουσετς και Λιβάκοβιτς.

Σύμφωνα με την Ιταλό, ο Σούταλο βρίσκεται και στην λίστα του Άγιαξ, που είναι πιθανό να παραχωρήσει τον Μπέισι στην Φούλαμ. Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε 36 συμμετοχές με την ομάδα του Ζάγκρεμπ σκοράροντας και τρία γκολ στα 3.035 αγωνιστικά λεπτά που έπαιξε.

