Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από την ιστορική κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό και το Gazzetta αναζητά που βρίσκονται σήμερα οι πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς.

Βράδυ της 29ης Μαϊου του 2024. Ξημερώνει 30 του μηνός. Το Πασαλιμάνι και η μισή... Ελλάδα «καίγονται» για χάρη του Ολυμπιακού. Η ιστορία έχει γραφτεί. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στο «Έβερεστ» της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου ως η πρώτη ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο έχοντας λυγίσει τη Φιορεντίνα μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ για τον τελικό του Conference League (1-0).

Πανηγυρισμοί, χάος, παντού ερυθρόλευκα. Ο Πειραιάς έχει βυθιστεί στο «νέκταρ» της κατάκτησης και η κορύφωση έρχεται με την άφιξη των ποδοσφαιριστών στο Δημοτικό Θέατρο, όπου στήνεται ένα πραγματικό πάρτι.

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από εκείνη την ιστορική βραδιά και ακόμα κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι μία ελληνική ομάδα κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τερματισμό. Το Gazzetta βρήκε τους πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς και από τα δύο κλαμπ και σας παρουσιάζει που βρίσκονται σήμερα.

Ολυμπιακός

Ποιοι έμειναν: Ο βασικός κορμός έμεινε... σταθερός στον Ολυμπιακό. Όπως ακριβώς είχε ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης στην εστία, ο Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας, οι δύο ακραίοι μπακ Ροντινέι και Ορτέγα και έπειτα στη μεσαία γραμμή ο Έσε με τον Τσικίνιο μπροστά του. Ο Ελ Καμπί στην κορυφή και ο Ποντένσε μπορεί να είχε φύγει αλλά επανήλθε στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Ποιοι δεν έμειναν: Ο Νταβίντ Κάρμο ήταν παρτενέρ του Ρέτσου αλλά παρότι έμεινε και την επόμενη σεζόν ρόστερ ως δανεικός από τη Νότιγχαμ, εν τέλει αποχώρησε για να πάει δανεικός σε άλλη ομάδα, αυτή τη φορά τη Ρεάλ Οβιέδο της La Liga.

Ο Βιθέντε Ιμπόρα αποφάσισε να επιστρέψει στη Λεβάντε παρότι είχε πρόταση για ανανέωση του συμβολαίου του, όπως είπε ο ίδιος στο Gazzetta, προκειμένου να την επαναφέρει στα μεγάλα σαλόνια της Ισπανίας και πλέον παραμένει στον σύλλογο ως βοηθός προπονητή.

Τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Γιώργος Μασούρας πήραν τον δρόμο της Σαουδικής Αραβίας και συγκεκριμένα αυτόν της Αλ Καλίτζ, με τον πρώτο ωστόσο να είναι έτοιμος να φορέσει ξανά στα... ερυθρόλευκα.

Ο Αντρέ Όρτα επέστρεψε στην Μπράγκα αλλά δεν άργησε να επανέλθει στον Ολυμπιακό για έξι μήνες πριν αποχωρήσει για δεύτερη φορά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αλμερία στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, και πάλι ως δανεικός.

Ο πολύπειρος Κίνι παρέμεινε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Ατρόμητο που βρίσκεται μέχρι και σήμερα ενώ ο Στέφαν Γιόβετιτς πήγε στην Κύπρο και μάλιστα φέτος αναδείχθηκε πρωταθλητής με την Ομόνοια.

Τέλος, ο θρυλικός Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών που πέρασαν από τον Ολυμπιακό, έμεινε ελεύθερος και ο επόμενος σταθμός του ήταν η Ναντ στη Γαλλία, η οποία υποβιβάστηκε.

Συνοψίζοντας...

Έμειναν: Τζολάκης, Ρέτσος, Ροντινέι, Ορτέγα, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Καμπί - Μεντιλίμπαρ

Έφυγαν: Κάρμο (Οβιέδο), Ιμπόρα (τέλος), Φορτούνης (Αλ Καλίτζ), Κίνι (Ατρόμητος), Αντρέ Όρτα (Αλμερία), Γιώργος Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Γιουσέφ Ελ Αραμπί (Ναντ), Στέφαν Γιόβετιτς (Ομόνοια).

Φιορεντίνα

Αντίθετα με τον Ολυμπιακό, η Φιορεντίνα δεν έχει κρατήσει πολλούς παίκτες από αυτούς που αγωνίστηκαν εκείνο το βράδυ. Συγκεκριμένα έχει διατηρήσει μόλις τρεις (!). Πρόκειται για τον ακραίο μπακ Ντοντό, τον χαφ Ρολάντο Μαντραγκόρα και τον αμυντικό Λούκα Ρανιέρι.

Από εκεί και πέρα το... χάος. Στη Serie A συνέχισε ο πορτιέρε Τερατσιάνο φορώντας τη φανέλα της Μίλαν ενώ ο ακραίος μπακ Μπιράγκι αγωνίζεται με τα χρώματα της Τορίνο. Ο Μπελότι ενίσχυσε την επιθετική γραμμή της Κάλιαρι ενώ ο Άλφρεντ Ντάνκαν πανηγύρισε τον προβιβασμό της Βενέτσια στα μεγάλα σαλόνια.

Στη Β' κατηγορία παρέμεινε τόσο ο Αντονίν Μπαράκ με τη Σαμπντόρια όσο και ο Μπάλα Νζολά που είναι στη Σασουόλο. Από εκεί και και πέρα, μόνο ο Τζιακόμο Μποναβεντούρα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο ενώ ο Κουαμέ βρίσκεται στη χώρα μας και συγκεκριμένα στον Άρη.

Ο στόπερ Μιλένκοβιτς αποκτήθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο έτερος στόπερ, Κουάρτα επαναπατρίστηκε για χάρη της Ρίβερ Πλέιτ ενώ το ίδιο έκανε και ο Αρτούρ Μέλο για την Γκρέμιο στη Βραζιλία. Ο Νίκο Γκονζάλεζ βρίσκεται στη Μαδρίτη υπηρετώντας την Ατλέτικο και τέλος ο Τζόναθαν Ικονέ που είχε την τεράστια ευκαιρία στο τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό, βρίσκεται στη Γαλλία και την Παρί FC.

Συνοψίζοντας...

Έμειναν: Ντοντό, Μαντραγκόρα, Ρανιέρι

Έφυγαν: Τερατσιάνο (Μίλαν), Μπιράγκι (Τορίνο), Μιλένκοβιτς (Νότιγχαμ), Κουάρτα (Ρίβερ), Αρτούρ Μέλο (Γκρέμιο), Κουαμέ (Άρης), Τζιακόμο Μποναβεντούρα (τέλος), Νίκο Γκονζάλεζ (Ατλέτικο), Μπελότι (Κάλιαρι), Άλφρεντ Ντάνκαν (Βενέτσια), Αντονίν Μπαράκ (Σαμπντόρια), Τζόναθαν Ικονέ (Παρί), Μπάλα Νζολά (Σασουόλο).