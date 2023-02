Γκουαρδιόλα για τις μηδέν αλλαγές κόντρα στη Λειψία: «Είμαι τόσο καλός προπονητής που ξέρω τι να κάνω» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναπόφευκτα ρωτήθηκε για την απόφασή του να μην κάνει καμία αλλαγή κόντρα στη Λειψία, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά των παικτών που βρίσκονταν στο χορτάρι, ενώ τόνισε ότι είναι αρκετά καλός προπονητής για να ξέρει τι είναι καλύτερο και τι όχι.

Η παρτίδα ανάμεσα στη Λειψία και τη Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στην ισοπαλία μετά από 90 λεπτά, με τους Γερμανούς να προβάλουν αντίσταση και να διεκδικούν στα ίσα ακόμα και τη νίκη κόντρα στους Πολίτες. Το τελικό 1-1 αφήνει ανοιχτά τα περιθώρια πρόκρισης, αν και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα παραμένει το μεγάλο φαβορί ενόψει της ρεβάνς στο «Etihad».

Παρ' όλα αυτά, ο Καταλανός τεχνικός δεν έμεινε στο απυρόβλητο από τους δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι. Κυρίως, για την απόφασή του να μην πραγματοποιήσει ούτε μία αλλαγή σε όλο το 90λεπτο, παρά το γεγονός ότι κατά διαστήματα στο δεύτερο μέρος οι Ταύροι είχαν την υπεροχή και επέβαλαν πίεση στην άμυνα των πρωταθλητών Αγγλίας.

Ο Πεπ, ωστόσο, υπερασπίστηκε στο έπακρο την απόφασή του, δηλώνοντας ότι η ταχύτητα και η υπεραριθμία των επιθετικογενών παικτών της Λειψίας δεν τον άφησε να αλλάξει πρόσωπα, καθώς είχε ήδη επιλέξει τους καλύτερους παίκτες του στο κομμάτι του passing game για να ελέγξει τον ρυθμό. Πέραν της τακτικής εξήγησης, βέβαια, χάρισε και μια δυνατή ατάκα, λέγοντας πως «είμαι τόσο καλός προπονητής που ξέρω τι πρέπει να κάνω και τι όχι».

«Είδα πως η ομάδα ήταν καλά. Σκέφτηκα να βάλω τον Φόντεν, αλλά στο τέλος αποφάσισα να συνεχίσω έτσι.

Το ότι έχω δικαίωμα για πέντε αλλαγές δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω κιόλας.

Η Λειψία έπαιζε ουσιαστικά με έξι παίκτες μπροστά, κάποιοι εξ αυτών εξαιρετικά γρήγοροι. Οι παίκτες που είχαμε στο ματς έχουν την έξτρα πάσα, κάτι που χρειαζόμασταν ειδικά για τον πρώτο αγώνα. Ίσως στη ρεβάνς να γίνω τρελός και να παίξουμε με εννέα στράικερ. Έχω δουλέψει στη Γερμανία, έχω αναλύσει τη Λειψία εκτενώς και σε αυτό το παιχνίδι χρειαζόμασταν τον έλεγχο».

Είμαι τόσο καλός προπονητής ώστε να ξέρω τι πρέπει να κάνω και τι όχι».



