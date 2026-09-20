Με γκολ των Σικ και Γκουτιέρεθ, η Λεβερκούζεν επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Λειψίας.

Τη δεύτερη νίκη της στη φετινή Bundesliga πανηγύρισε η Λεβερκούζεν, που επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Λειψίας και έπιασε Άουγκσμπουργκ, Μάιντς και Βέρντερ Βρέμης στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Οι Κόκκινοι Ταύροι νόμισαν ότι προηγήθηκαν στο 34' με τον Ενκουνκού, εντούτοις το γκολ του Γάλλου ακυρώθηκε για οφσάιντ. Δέκα λεπτά αργότερα ωστόσο, ήρθε το 1-0 για τις Ασπιρίνες, με τον Σικ να τελειώνει ιδανικά τη φάση με προβολή μετά την μπαλιά του Γκουτιέρεθ.

Στο 57', ο Ισπανός πέρασε στον ρόλο του εκτελεστή, σκοράροντας με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από κακό διώξιμο της αντίπαλης άμυνας. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με την Μπάγερ να πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη και τους ηττημένους να αποδεικνύουν εκ νέου πως εκτός έδρας αντιμετωπίζουν προβλήματα...