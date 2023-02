Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έκανε ούτε μια αλλαγή στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Λειψία για τους «16» του Champions League.

H Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε στην έδρα της Λειψίας με τον Μαχρέζ αλλά ο Γκβάρντιολ ισοφάρισε και το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε. Οι Ταύροι είχαν φέρει το σκορ στα ίσα από το 70', όμως ο Πεπ Γκουαρδιόλα επέλεξε να ολοκληρώσει το παιχνίδι χωρίς να κάνει κάποια αλλαγή!

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ισπανός δεν έβαλε παίκτη από τον πάγκο σε ματς των Πολιτών στο Champions League. Τελευταία φορά που ομάδα δεν έκανε αλλαγή σε αγώνα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ζοσέ Μουρίνιο τον Οκτώβριο του 2018 στην εντός έδρας ήττα από τη Γιουβέντους (0-1).

0 - Manchester City didn't make a substitute in tonight's 1-1 draw with RB Leipzig, becoming the first team to make no subs in a Champions League game since Manchester United in October 2018 against Juventus. Persistence. pic.twitter.com/LpurTpPQYK