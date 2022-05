Βινίσιους και Ροντρίγκο δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, χαρίζοντας ένα μαγικό στιγμιότυπο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να κάνει την ανατροπή και τελικά να επικρατήσει με 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Ετσι έφτασε στον 17ο τελικό της στο Champions League, εκεί όπου διεκδικήσουν το 14ο τρόπαιο στην πολύ σπουδαία ιστορία τους!

TE DESAFIO A NÃO SE EMOCIONAR COM ESSE VÍDEO! 🇧🇷🤍 Nossa câmera exclusiva registrou esse momento MÁGICO entre o Rodrygo e o Vini Jr. após a classificação do Real.



Você vê a decisão no dia 28 na