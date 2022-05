Τα δύο μαγικά λεπτά κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι θα συντροφεύουν για πάντα τον Ροντρίγκο, ο οποίος πλέον ζει το όνειρό με την Ρεάλ κι έχει κάθε λόγο να ονειρεύεται την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά»

Η Μάντσεστερ Σίτι κρατούσε το εισιτήριο για τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εκεί όπου θα συναντούσε την Λίβερπουλ και οι λάτρεις της στρογγυλής θεάς θα παρακολουθούσαν έναν αγγλικό «εμφύλιο». Ωστόσο, οι Πολίτες λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, όπου στην προκειμένη περίπτωση ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης και πιο συγκεκριμένα ο Ροντρίγκο. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος «δαίμονας» έφερε τα πάνω κάτω στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και ουσιαστικά χάρη σε αυτόν οι «μερένγκες» γεύτηκαν στο τέλος τη χαρά της πρόκρισης.

HISTORIC.



🇧🇷 Rodrygo becomes the first player to score twice in the 90th minute of a Champions League knockout match ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/cSrfAy9BSM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 4, 2022

Εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Τόνι Κρόος στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης, στην προσπάθεια του Κάρλο Αντσελότι να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του και να φτάσει στην ανατροπή. Βέβαια το σχέδιο του Ιταλού τεχνικού δεν πήγε ακριβώς όπως θα ήθελε, καθώς πέντε λεπτά μετά την είσοδο του Βραζιλιάνου στο ματς, η Ρεάλ βρέθηκε πίσω στο σκορ με το γκολ του Μαχρέζ. Από εκεί κι έπειτα όμως οι Μαδριλένοι ανέβασαν ρυθμούς και πέτυχαν τον στόχο τους, με πρωταγωνιστή τον Ροντρίγκο.

Τα δύο λεπτά που θα θυμάται για πάντα

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Ρεάλ μαζί με τον συμπατριώτη του, Βινίσιους έχουν ακούσει κατά καιρούς πολλά από τους οπαδούς της ομάδας τους. Μέχρι πέρυσι οι δυο τους πάλευαν να βρουν μια θέση στο ρόστερ, με την διοίκηση να φτάσει σε σημείο μέχρι και παραχώρησης με μορφή δανεισμού σε κάποιον άλλον σύλλογο προκειμένου να βρουν ρυθμό. Με τον Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία τόσο ο Βινίσιους όσο και ο Ροντρίγκο έβλεπαν ενδεκάδα με τα… κιάλια.

Με την έλευση όμως του Κάρλο Αντσελότι, ο πρώτος έχει κερδίσει φανέλα βασικού, ενώ ο δεύτερος όσες φορές έρχεται από τον πάγκο κάνει τη διαφορά και οδηγεί την ομάδα του σε επιτυχίες. Στην προκειμένη περίπτωση και στον αγώνα με την Ρεάλ, ο Ροντρίγκο έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και με δύο γκολ σε λιγότερο από ένα λεπτό οδήγησε το ματς στην παράταση, για να πάρει στη συνέχεια τη σκυτάλη ο Μπενζεμά και να «σφραγίσει» την πρόκριση.

«Ταλέντο από την Βραζιλία» στο Youtube

Τον Ιούνιο του 2018 η Ρεάλ έδωσε τα χέρια με τη Σάντος ώστε ο Ροντρίγκο να μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα το καλοκαίρι του 2019 με συμβόλαιο έως το 2025. Μάλιστα, οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας ήταν τόσο σίγουροι για την περίπτωση του, που αναγκάστηκαν να βγάλουν 45 εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη τους για να πείσουν την Σάντος. Βέβαια, το «παραμύθι» του Ροντρίγκο θα μπορούσε να ήταν τελείως διαφορετικό, καθώς λίγο έλειψε η Λίβερπουλ να τον εντάξει στο δυναμικό της. Κι αυτό διότι ο Γιούργκεν Κλοπ είχε τσεκάρει τον Βραζιλιάνο αστέρα μέσα από ένα βιντεάκι στο Youtube, μένοντας εντυπωσιασμένος.

This boy, then. Born in January 2001. Signed for €45m from Santos in June 2018 when he was 17. Real Madrid know how to find talents in Brazil, definitely. ⚪️🇧🇷 #UCL pic.twitter.com/ZCMsYDBjgj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2022

«Όταν ο Ροντρίγκο ήταν 16 ετών και ετοιμαζόταν να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο με την Σάντος, με πήρε τηλέφωνο ένας υπεύθυνος της Λίβερπουλ. Μου είπε ότι ο Κλοπ ήξερε ήδη τον παίκτη, ότι έχει δει υλικό και ότι έχει ήδη μιλήσει με τον Ροντρίγκο από κοντά. Ο Κλοπ μπήκε στο youtube κι έψαξε ‘ταλέντα από την Βραζιλιά’. Του εμφάνισε τον Ροντρίγκο όταν ήταν πολύ νέος. Ήρθε λοιπόν στην Βραζιλία να τον δει και του άρεσε. Επικοινώνησαν μαζί μου και ήθελαν να τον αποκτήσουν. Πήγα στην Αγγλία κι επέστρεψα με μία πρόταση στον πρόεδρο. Αυτός δεν την δέχθηκε. Η Σάντος δεν ήθελε να πουλήσει τον παίκτη και αντί αυτού ο παίκτης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε παλαιότερες του δηλώσεις ο μάνατζερ του Ροντρίγκο.

Οτι δεν έκανε όλη τη σεζόν το πέτυχε σε δύο λεπτά

Ο Ροντρίγκο παρά την γκρίνια και τα πικρόχολα σχόλια που άκουγε από τους οπαδούς της Ρεάλ, συνέχιζε τη σκληρή δουλειά προκειμένου μια μέρα να γίνει ο ήρωας της Μαδρίτης. Το βράδυ της Τετάρτης (04/05) το πέτυχε. Ο Βραζιλιάνος αστέρας έγραψε ιστορία, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει δύο γκολ στο 90’ σε νοκ-άουτ αγώνα Champions League και πήρε από τον χέρι την Ρεάλ, οδηγώντας την στην ιστορική πρόκριση. Η ανοδική πορεία του 21χρονου αστέρα αποδεικνύεται κι από τα νούμερά του στα τελευταία επτά παιχνίδια που αγωνίστηκε με τη φανέλα των Μαδριλένων.

🔎 | FOCUS



Talk about an impact sub – Rodrygo balled out for Real Madrid tonight:



⏱️ 52' played

👌 38 touches

⚽️ 2 goals

🎯 3 shots/3 on target

👟 11/14 accurate passes

🤺 5/10 ground duels won

🧲 2 interceptions

🦵 2 tackles

📈 8.3 SofaScore rating



👏👏#UCL pic.twitter.com/RvbhdLzv7s — SofaScore (@SofaScoreINT) May 4, 2022

Συγκεκριμένα, μετράει έξι γκολ και τέσσερις ασίστ. Η αποκορύφωση βέβαια ήρθε κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, εκεί όπου εκτός των δύο τρομερών τερμάτων που σημείωσε, είχε 38 επαφές με την μπάλα, τρεις σουτ τα οποία βρήκαν στόχο, 11/14 εύστοχες πάσες, 5/10 κερδισμένες μονομαχίες, δύο τάκλιν και δύο αναχαιτίσεις της μπάλας. Όλα αυτά σε 52 λεπτά που αγωνίστηκε και δικαίωσε με το παραπάνω τον προπονητή του, που τον έριξε σε ένα κρίσιμο σημείο του ματς.

Τα νιάτα σώζουν την Ρεάλ

Γκάρεθ Μπέιλ και Εντέν Αζάρ, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι κόστισαν εκατομμύρια στην Ρεάλ Μαδρίτης, δεν κατάφεραν να προσφέρουν το παραμικρό στην ομάδα. Ναι μεν ο Ουαλός αστέρας όταν αφίχθη στο «Μπερναμπέου» είχε κάποιες καλές παραστάσεις, ωστόσο ο Βέλγος δεν δικαίωσε σε καμία περίπτωση την επιλογή των ανθρώπων της διοίκησης. Από την άλλη, οι νεαροί παίκτες του ρόστερ, όπως Βινίσιους και Ροντρίγκο άρπαξαν την ευκαιρία που τους δόθηκε. Και οι αριθμοί επιβεβαιώνουν πως και οι δύο πάλεψαν πολύ για να πετύχουν. Η τριπλέτα των δύο Βραζιλιάνων με τον Καρίμ Μπενζεμά, μέχρι στιγμής έχει βγάλει ασπροπρόσωπο τον Κάρλο Αντσελότι. Πλέον, το «BVR» είναι αυτό που εμπιστεύεται πλέον περισσότερο ο Ιταλός τεχνικός.

When Chelsea eliminated Real Madrid last season, Rodrygo’s father posted on IG:



Psalms 30:5. Weeping may be endured for a night but joy comes in the morning.



God never fails. pic.twitter.com/NF2ckvSrxm — Los Blancos Live ³⁵ (@LosBlancos_Live) May 4, 2022

Μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά του Champions League από την Τσέλσι, την περυσινή σεζόν, ο πατέρας του Ροντρίγκο ανήρτησε μία φωτογραφία του γιου του με χαρακτηριστικά λεζάντα:

«Ψαλμοί 30: 5 "Το κλάμα μπορεί να αντέξει για μια νύχτα, αλλά η χαρά έρχεται το πρωί!"». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία...