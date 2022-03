Ξέφυγαν τα πράγματα στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, με τους Νεϊμάρ και Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα να πιάνονται στα χέρια.

Η Παρί Σεν Ζερμέν γνώρισε την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης (3-1) και παράλληλα τον αποκλεισμό από το Champions League. Ένας από τους μοιραίους των Παριζιάνων, ήταν ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ο οποίος έχει ευθύνη στο πρώτο γκολ του Καρίμ Μπενζεμά.

Γι' αυτό και μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε αναστάτωση στα αποδυτήρια της γαλλικής ομάδας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Ole», ο Νεϊμάρ είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Ιταλό πορτιέρε, με αποτέλεσμα ο Ντοναρούμα να του απαντήσει και εν τέλει να πιαστούν στα χέρια!

Τελικά το επεισόδιο μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών έλαβε τέλος μετά την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, με το επεισόδιο να μην παίρνει εκτάσεις.

Οι φιλοξενούμενοι πάντως είχαν έντονα παράπονα από την διαιτησία για τη συγκεκριμένη φάση και ιδιαίτερα ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος τόνισε ότι ήταν απίστευτο που δεν παρενέβη το VAR για να δώσει το φάουλ. Από την πλευρά του, ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν δεν άντεξε τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ και μπήκε ουρλιάζοντας στα αποδυτήρια των διαιτητών για να διαμαρτυρηθεί για τις αποφάσεις τους.

Οπως καταγράφθηκε στο φύλλο αγώνα, ο Νασέρ Κελαϊφί και ο Λεονάρντο εισήλθαν στα αποδυτήρια των διαιτητών, αλλά όταν ο διαιτητής τους ζήτησε να φύγουν, μπλόκαραν την πόρτα και ο Κελαϊφί χτύπησε εσκεμμένα τη σημαία ενός από τους βοηθούς, σπάζοντας την.

🔴 Referee’s report: “PSG’s president and SD behaved aggressively and tried to enter the referees' dressing room. When the referee asked them to leave, they blocked the door and the president deliberately hit the flag of one of the assistants, breaking it.” #UCL