Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε το μεγάλο deal με την Παρί Σεν Ζερμέν και ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών.

Πρόκειται για την υπόθεση που δούλευε από τον Μάιο και κράτησε για ολόκληρη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στο τέλος ωστόσο, η Λίβερπουλ κατάφερε να τον κάνει δικό της. Λίγο πριν από την εκπνοή του θερινού μεταγραφικού «παραθύρου», οι Reds έφτασαν σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν και κατόπιν προχώρησαν στην ανακοίνωση της απόκτησης του Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ κατάφερε να δώσει τα χέρια με τους Γάλλους για την ολοκλήρωση του deal που θα φτάσει τα 140 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και ο ταχύτατος εξτρέμ πλέον φοράει την κόκκινη φανέλα. Τα 116 εκατομμύρια ευρώ εξ αυτών πρόκειται για το φιξ ποσό, ενώ 24 εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται με τη μορφή επίτευξης στόχων.

Από την πλευρά του ο Γάλλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και δεσμεύτηκε στο «Άνφιλντ» έως το καλοκαίρι του 2031. Κάπως έτσι, έκλεισε ένα τριετές κεφάλαιο στο Παρίσι όπου κατέγραψε 152 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 39 γκολ και 37 ασίστ και 13 τίτλους στο παλμαρέ.