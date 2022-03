Ποτσετίνο: «Δεν γίνεται το VAR να μην είδε το φάουλ στον Ντοναρούμα» (vid)

Τα παράπονά του σχετικά με την διαιτησία του αγώνα εξέφρασε ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος τόνισε ότι ήταν απίστευτο που δεν παρενέβη το VAR για να δώσει το φάουλ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να προηγήθηκε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ωστόσο στο τέλος γνώρισε την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης (3-1) και παράλληλα τον αποκλεισμό από το Champions League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία και συγκεκριμένα για τη φάση του πρώτου γκολ, στην οποία οι Παριζιάνοι ζήτησαν επιθετικό φάουλ στον Ντοναρούμα.

«Όταν δέχεσαι ένα γκολ σαν αυτό που δεχθήκαμε, η νοοτροπία αλλάζει. Οι φίλαθλοι κουβάλησαν την ομάδα τους και τα πάντα άλλαξαν. Είναι απίστευτο που το φάουλ στον Ντοναρούμα δεν το είδε το VAR. Δεν καταλαβαίνω τι έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός τεχνικός για τη συγκεκριμένη φάση.

Pochettino 🗣 “When you concede a goal like we do, the mindset changes.



The supporters carried their team, everything changed. It's incredible that the foul on Donnarumma was not seen by the VAR. I don't understand what they were doing."



#RMAPSG pic.twitter.com/LY2voJcRxw