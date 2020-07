Ο Βραζιλιάνος απολαμβάνει την επιστροφή στο γήπεδο, πρωταγωνιστεί στα τρία φιλικά ματς που έχει δώσει η Παρί Σεν Ζερμέν τις τελευταίες ημέρες, όμως, κάπου το έχασε απέναντι στη Σέλτικ το βράδυ της Τρίτης.

Κάνοντας ντρίμπλες και καταφέρνοντας να ελιχθεί αποφεύγοντας πίεση αντιπάλου, γύρισε και τον κοίταξε προκλητικά, ενώ το παιχνίδι ήταν σε τέτοια ατμόσφαιρα που αυτό ήταν παντελώς αχρείαστο...

Neymar showing Scottish league how disrespectful he is against Celtic. pic.twitter.com/jBOk4IBqme

— Benaiah (@kwamebenaiah) July 21, 2020