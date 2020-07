Από τη στιγμή που βρίσκεται στο γήπεδο και κάνει αυτό που αγαπάει και αυτό το οποίο τον κάνει να ξεχνάει τα πάντα, είναι ευτυχισμένος.

Ο Νεϊμάρ απολαμβάνει την επιστροφή στη δράση με τα φιλικά που έχει δώσει η Παρί το τελευταίο διάστημα και στο πιο πρόσφατο ματς με την Μπέβερεν, του έδωσε και κατάλαβε!

Έφτασε σε σημείο να ρωτάει τον αντίπαλο γκολκίπερ σε ποια πλευρά θα ήθελε να εκτελέσει το πέναλτι, έβαλαν τα γέλια και ο «Νέι»... έδωσε πάσα στον Ικάρντι!

Neymar asking the goalkeeper in which corner he should shoot the penaltypic.twitter.com/hKUADHZlUj

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) July 18, 2020