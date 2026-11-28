Ligue 1: Ασταμάτητη η Παρί Σεν Ζερμέν, κέρδισε τη Λοριάν και διεύρυνε τη διαφορά στην κορυφή - Νίκες για Λε Μαν και Νις
Η Παρί Σεν Ζερμέν επιβλήθηκε της Λοριάν με 2-0 για την 12η αγωνιστική της Ligue 1 και ξέφυγε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία, καθώς απολαμβάνει την κορυφή στο +6 από την δεύτερη Παρί.
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κυριαρχούσε στον αγωνιστικό χώρο και στο 11ο λεπτό, ο Χακίμι έβγαλε τη σέντρα για τον Μαγιουλού, αλλά η προσπάθειά του κόπηκε, ενώ στη συνέχεια, ο Ντεμπελέ πήρε το ριμπαόυντ, όμως το σουτ του τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.
Μία καλή ευκαιρία είχε και η Λοριάν στο 31' με την κεφαλιά του Aντζέι που πέρασε δίπλα από το δοκάρι, όμως η Παρί απάντησε άμεσα και ένα λεπτό αργότερα βρήκε δίχτυα με τον Μαγιουλού, ο οποίος στο 41' έγινε ξανά επικίνδυνος, στέλνοντας τη μπάλα στο δεξί δοκάρι.
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Με διάθεση να βρει και δεύτερο γκολ μπήκε η Παρί στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Ζαΐρ-Εμερί και Ντεμπελέ να απειλούν την εστία του Mβόγκο στα πρώτα λεπτά.
Στο 67' ο Γκοντς βρήκε τον Ντεμπελέ και ο Γάλλος με την σειρά του διαμόρφωσε το 2-0 και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να μειώσουν στο 85΄μετά το πέναλτι που κέρδισαν, ο Μπάλντε όμως δεν ήταν εύστοχος και το ματς έληξε με 2-0.
Λε Μαν - Λιλ 2-1
Την ίδια ώρα, η Λε Μαν επικράτησε 2-1 της Λιλ, χάρη στο γκολ του Ραμπιγιάρ στο 88'.
Πιο τολμηρή έμοιαζε η Λε Μαν από την αρχή της αναμέτρησης, ωστόσο η Λιλ ήταν αυτή που σκόραρε στο 34' με τον Ουέντα, αλλά οι χαρά δεν κράτησε για πολύ, καθώς το γκολ δεν μέτρησε για φάουλ στην αρχή της φάσης.
Στο 45+2΄, ο Μαφούτα εκμεταλλεύτηκε μία εξαιρετική σέντρα από τον Μπουάντες και με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους.
Στην επανάληψη, η Λιλ κατάφερε να φέρει την ισοροπία στο ματς στο 61', όταν ο Ουέντα πήρε την κεφαλιά και έγραψε το 1-1. Η Λε Μαν όμως είχε άλλη άποψη και στο 88', ο Ραμπιγιάρ πήρε το ριμπάουντ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 2-1.
Νις - Τρουά 4-1
Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Νις πήρε μεγάλη νίκη με 4-1 επί της Τρουά. O Νταγισιμιγέ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό για τους γηπεδούχους και στο 24', ο Ντιόπ απάντησε, φέρνοντας το ματς στα ίσια.
Η Νις είχε μία καλή στιγμή στο 31' με το σουτ του Αμούρα να περνά ελάχιστα πιο δίπλα από το αριστερό δοκάρι, ωστόσο πέντε λεπτά αργότερα, o Γουαχί νίκησε τον Κονατέ και έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του.
Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι έστησαν πάρτι. Ο Γουαχί με κεφαλιά άλλαξε τον δείκτη του σκορ στο 65' σε 3-1 και τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ακριβώς με παρόμοιο τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 4-1.
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