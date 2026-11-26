Πως η Ρόμα είναι η καλύτερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει φέτος υποστήριξε ο Λουίς Ενρίκε σε δηλώσεις του μετά την ισοπαλία.

Η Ρόμα έβαλε «φρένο» στην απόλυτη Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι και έκανε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να γνωρίσει την πρώτη απώλεια βαθμών στη League Phase του Champions League (2-2).

Η back to back νικήτρια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έπεσε από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα σε ένα ματς που τα είχε όλα! Μάλιστα μετά τη λήξή του ο Λούις Ενρίκε αποθέωσε τους Τζιαλοροσι και τόνισε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχουν αντιμετωπίσει φέτος.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πω ότι η Ρόμα ήταν η καλύτερη ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει φέτος. Όταν παίζεις έναν αγώνα σαν αυτόν, το πρέσινγκ μετά την απώλεια της κατοχής είναι κρίσιμο. Η Ρόμα το εφάρμοσε σε όλο το παιχνίδι, οπότε είμαι ευχαριστημένος με την κλήρωση. Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας της σεζόν μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Να θυμίσουμε πως η Ρόμα του Γκασπερίνι θα βρεθεί κόντρα στην ΑΕΚ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Καθώς η Ένωση υποδέχεται τους Ρωμαίους στην «Allwyn Arena» στις 19 Ιανουαρίου.