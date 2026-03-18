Με πόσα σετ διαφορά θα πρέπει να νικήσει σήμερα (18/3,17:00) ο Παναθηναϊκός τη Βαλεφόλια για να πάρει το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του τμήματος;

Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα (18/3) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τη Βαλεφόλια στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup στις 19:00 (CosmoteSports 7).

Μετά την ήττα με 3-2 στην Ιταλία, διακυβεύονται πολλά στο στάδιο της Γλυφάδας καθώς οι «πράσινες» του Αλεσάντρο Κιαπίνι βρίσκονται ένα βήμα μακριά από τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του τμήματος.

Παρά το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, υπάρχουν ακόμα ελπίδες για την κούπα αφού στο κατάμεστο «Μάκης Λιούγκας», ο Παναθηναϊκός χρειάζεται καθαρή νίκη με σκορ 3-0 ή 3-1 σετ. Σε περίπτωση που επικρατήσει με 3-2, ο τίτλος θα κριθεί στο «χρυσό σετ», το οποίο θα πάει στους 15 πόντους. Αντίθετα, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα δίνει το κύπελλο στις Ιταλίδες.

Να θυμίσουμε ότι το «τριφύλλι» μέχρι το πρώτο ματς στο Πέζαρο παρέμενε χωρίς ήττα στη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία, με τις παίκτριες του Κιαπίνι να είναι έτοιμες να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους μπροστά στον κόσμο τους.