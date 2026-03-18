Να κατακτήσει το πρώτο Ευρωπαϊκό στην ιστορία του θέλει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Βαλεφόλια (19:00 CosmoteSports 7 και live στο Gazzetta) στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup.

Να είναι συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία θέλει στον σημερινό δεύτερο τελικό του Challenge Cup (Γλυφάδα 19:00, CosmoteSports 7 και live στο Gazzetta) ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» έχοντας χάσει με 3-2 στην Ιταλία, θέλουν στο «Μάκης Λιούγκας» νίκη με 3-0 ή 3-1 για να σηκώσουν την κούπα. Αν κερδίσουν με 3-2 θα υπάρχει χρυσό σετ στους 15 πόντους, ενώ αν χάσει με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ το τρόπαιο θα πάει στις ιταλίδες.

Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, καθώς τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες, τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι είναι έτοιμα να δώσουν το 1000% των δυνατοτήτων τους για να το πετύχουν. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο Παναθηναϊκός πριν την ήττα με 3-2 στο Πέζαρο ήταν αήττητος στα φετινά παιχνίδια του στην Ευρώπη, κάτι που σίγουρα δείχνει την δυναμική του. Το Gazzetta θα είναι στην Γλυφάδα και με live μία ώρα πριν την έναρξη θα σας μεταφέρει τα πάντα.

Ο δρόμος του Παναθηναϊκού μέχρι τον τελικό

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από τη φάση των «32» του Challenge Cup και έφτασε αήττητος μέχρι τα ημιτελικά. Στον πρώτο γύρο απέκλεισε την ελβετική Ντούντινγκεν, στους «16» την Μπράγκα από την Πορτογαλία και στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα από τη Σερβία.

Στα ημιτελικά υπήρξε ο ελληνικός εμφύλιος με τον Πανιώνιο, με το τριφύλλι να πετυχαίνει δύο νίκες, η πρώτη στο κλειστό του Μετς με 3-1 σετ και στον επαναληπτικό στη Νέα Σμύρνη νίκησε με 3-2 σετ.

Έτσι έφτασε στον τελικό η Βαλεφόλια

Στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, η Βαλεφόλια αντιμετώπισε την ΑΕΚ. Η Ένωση νίκησε τον πρώτο αγώνα με 3-1 σετ, όμως στον επαναληπτικό έχασε με το ίδιο σκορ και στις λεπτομέρειες έχασε το χρυσό σετ. Στη φάση των «16» οι Ιταλίδες απέκλεισαν με δύο νίκες την Φατούμ από την Ουγγαρία και στα προημιτελικά άφησαν εκτός συνέχειας την ισπανική Γκραν Κανάρια. Στους ημιτελικούς αντιμετώπισε για δεύτερη φορά ομάδα από την Ουγγαρία, αυτή τη φορά την Καποσβάρι και με δύο νίκες προκρίθηκε στον τελικό.

Αλεσάντρο Κιαπίνι: «Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας ότι θα παίξουμε στο επίπεδο που απαιτεί ένας τελικός»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι και γνωρίζουμε ότι παίζουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε προετοιμαστεί με τον σωστό τρόπο και θα είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε στο επίπεδο που απαιτείται. Στον πρώτο αγώνα δεν παίξαμε τέλεια. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξή του και έντονα συναισθήματα. Τώρα πρέπει να προσεγγίσουμε τον τελικό με τον σωστό τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε στις δυνατότητές μας».

Πέννυ Ρόγκα: «Είμαστε όλοι έτοιμοι ψυχολογικά και σωματικά»

Από την πλευρά της η αρχηγός του Παναθηναϊκού, Πέννυ Ρόγκα επισήμανε: «Έχουμε δουλέψει σκληρά για να φτάσουμε έως εδώ. Η ομάδα είναι έτοιμη τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά, ώστε να δώσει έναν δυνατό αγώνα απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο. Γνωρίζω ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Οι φίλαθλοί μας μας αγαπούν και μας στηρίζουν διαρκώς. Νιώθω τυχερή που θα ζήσω έναν ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά στην καριέρα μου και ανυπομονώ γι’ αυτή τη στιγμή».

Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο Ολλανδός Ρέιμοντ Χάμπεργκ και η Έλενα Πίρσον από τη Σουηδία.