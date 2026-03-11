Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Βαλεφάλια και θέλει στν Γλυφάδα νίκη με 3-0 ή 3-1 για να σηκώσει το Challenge Cup. Μαγική ανατροπή στο 4ο σετ οι «πράσινες».

Στο χέρι του η κούπα. Ο Παναθηναϊκός όχι απλά κοίταξε στα μάτια την Βαλεφόλια αλλά χάνοντας με 3-2 (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15- 12) θέλει σε μία βδομάδα νίκη με 3-0 ή 3-1 για να σηκώσει το Challenge Cup. Αν πάλι το ματς τελειώσει και στην Γλυφάδα με 3-2 θα υπάρξει χρυσό σετ, ενώ αν κερδίσει με οποιαδήποτε διαφορά η Βαλεφόλια παίρνει αυτή την κούπα. Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη ήττα του «τριφυλλιού» στην Ευρώπη φέτος, μια ήττα που με τα δύο σετ που πήρε ήταν εξαιρετικά γλυκιά.

Μόλις ξέφυγε η Βαλεφόλια δεν μπόρεσε να την πιάσει

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 11-11, καθώς όταν η Βαλεφόλια έπαιρνε μια διαφορά δύο πόντων, ο Παναθηναϊκός ισοφάριζε. Στο σημείο εκείνο όμως οι Ιταλίδες με ασταμάτητη την Μπίτσι και βγάζοντας εξαιρετικές άμυνες κατάφεραν να ξεφύγουν με 7 και να δείχνουν έτοιμες για το 1-0.

Και πάλι οι «πράσινες» προσπάθησαν να αντιδράσουν, μείωσαν στους 4, αλλά στο 24-20 και μετά από κακή υποδοχή των γηπεδούχων, η Παπαγεωργίου πάνω στον φιλέ μόνη της δεν πήρε τον πόντο και αντί να γίνει το 24-21 έγινε το 25-20 και το 1-0 για την Βαλεφόλια.

Αντίδραση Παναθηναϊκού και 1-1

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Πίεσε στο σερβίς, ελάττωσε σε μεγάλο βαθμό τα λάθη, έκλεισε στο μπλοκ και με την παρουσία της Χατζηευστρατιάδου και πήρε από νωρίς μια διαφορά που έφτασε τους 5 πόντους (5-10, 6-11). Οι Ιταλίδες ανέβασαν και αυτές την απόδοσή τους και μείωσαν στους 2, Όμως και πάλι τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι παίρνοντας κρίσιμους πόντους με την Κωνσταντίνου και βγάζοντας αυτές με την σειρά τους εξαιρετικές άμυνες κατάφεραν να ισοφαρίσουν παίρνοντας το σετ με 235-20.

Μόνο η Βαλεφόλια στο 3ο σετ και άνετο 2-1

Στο τρίτο σετ στο τάραφλεξ υπήρξε μόνο η Βαλεφόλια, με τις Ιταλίδες να να είναι εξαιρετικές και τις παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι να δείχνουν πως ξέμειναν από δυνάμεις. Οι γηπεδούχες πήραν από νωρίς ένα προβάδισμα μεγάλο και το κράτησαν με άνεση παίρνοντας το προβάδισμα με 2-1 επικρατώντας με 25-12.

Μαγικός Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2

Στο τέταρτο σετ η Βαλεφόλια έδειχνε να τελειώνει νωρίς την υπόθεση νίκης, καθώς όχι μόνο προηγήθηκε με 11-6, αλλά οι «πράσινες« έχασαν και την Γουάιτ λόγω τραυματισμού, αν βάλουμε μέσα και το ότι η Μπένετ ήταν μέτρια και βγήκε, όλα έδειχναν πως οι Ιταλίδες θα έκαναν και με άνεση το 3-1. Εκεί όμως μίλησε η ψυχή των κοριτσιών του Αλεσάντρο Κιαπίνι που κατάφεραν όχι μόνο να μειώσουν την διαφορά, αλλά να ισοφαρίσουν και να πάρουν το προβάδισμα και με την Σάμανταν να παίρνει κρίσιμους πόντους έκαναν το 22-25 και ισοφάρισαν σε 2-2.

Πήγαν να κάνουν μυθική ανατροπή στο πέμπτο αλλά το έχασαν στις λεπτομέρειες

Στο πέμπτο σετ η Βαλεφόλια ξέφυγε από νωρίς με τις «πράσινες» να δείχνουν πως είχαν μείνει από δυνάμεις με την διαφορά να φτάνει γρήγορα στους 5 πόντους. Στο 14-8 όμως και εκεί που όλα έδειχναν χαμένα για το «τριφύλλι», τα κορίτσια του Κιαπίνι πήγαν να κάνουν μυθική ανατροπή και μπορεί να έχασαν με 15-12, αλλά έδειξαν πως το Κύπελλο είναι στο χέρι τους.

Διαιτητές: Ματίλντ Τιλί (Γαλλία), Ρόλαντς Πίσεβς (Λετονία).

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-14, 25-20

2ο σετ: 5-8, 11-16, 16-21, 20-25

3ο σετ: 8-3, 16-6, 21-10, 25-12

4ο σετ: 8-3, 16-15, 21-20, 22-25

5ο σετ: 5-4, 10-6, 12-6, 15-12

Τα σετ: 3-2 (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12) σε 131′

*Οι πόντοι της Βαλεφόλια προήλθαν από 6 άσσους, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 64 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 32 (28/62 επ., 4 άσσοι), Τζιοβανίνι 13 (10/29 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 59% υπ. – 28% άριστες), Κάντι 8 (3/17 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Μπαρτολούτσι 2 (2/3 επ.), Μπούτιγκαν 8 (4/13 επ., 4 μπλοκ), Ομορούγι 8 (7/22 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 19% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ, 56% υπ. – 28% άριστες), Ουνγκουρεάνου 10 (9/31 επ., 1 άσσος, 47% υπ. – 35% άριστες), Λαζάρο 1 (1/1 επ.).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 8 (6/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. – 15% άριστες), Μπενετ 9 (7/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου (0/6 επ.), Σάμανταν 9 (5/17 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 19 (17/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 09% άριστες), Παπαγεωργίου 1 (1/3 επ.) / Αντωνακάκη (λ, 35% υπ. – 16% άριστες), Ρόγκα (λ), Χατζηευστρατιάδου 7 (5/9 επ., 2 μπλοκ), Τάνη, Στράντζαλη 6 (6/18 επ.), Ράπτη, Κωνσταντίνου 7 (5/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ.-17% άριστες).