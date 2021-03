Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στα social media, μετά την ισοπαλία της Ντόρτμουντ στην έδρα της Κολωνίας, με εμετικά μηνύματα για «θανάτους» και μέλη της οικογένειάς του να προκαλούν την αγανάκτησή του στο Instagram.

Η στήριξη της Μπορούσια Ντόρτμουντ προς τον ποδοσφαιριστή της ήταν άμεση και δυναμική, με τους Βεστφαλούς, όμως, να μην ξεχνούν το περιστατικό την επόμενη μέρα και να οργανώνουν μια ακόμη πιο ισχυρή εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον Άγγλο χαφ τους.

Με ένα κολάζ αγάπης, από όλα τα όμορφα μηνύματα που κατέκλυσαν το twitter και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι της Μπορούσια έδωσαν την πιο ηχηρή απάντηση κατά των ρατσιστών, με τον 18χρονο ανερχόμενο σταρ να ευχαριστεί βαθιά για την πρωτοβουλία.

For every disgusting comment received, there will always be thousands more showing true love, support, and respect.

We're all with you, @BellinghamJude! #SayNoToRacism #BorussiaVerbindet pic.twitter.com/XLy6YHrfU7

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 22, 2021