Ολοκληρώθηκε η σεζόν στην Bundesliga, με τον σκόρερ Κουλιεράκη να οδηγεί τη Βόλφσμπουργκ στα μπαράζ παραμονής και τη Λεβερκούζεν να μένει εκτός τετράδας.

Τρεις ομάδες πήγαν ισόβαθμες στον πάτο της βαθμολογίας της Bundesliga στην τελευταία αγωνιστική, με τη Βόλφσμπουργκ εντέλει να είναι αυτή που απέφυγε τον απευθείας υποβιβασμό και να ετοιμάζεται να διεκδικήσει την παραμονή στα μπαράζ με τον τρίτο της 2.Bundesliga!

Με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να ανοίγει τον δρόμο με κεφαλιά στο 37', οι Λύκοι επικράτησαν 3-1 εκτός έδρας της Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα (ήταν εκτός αποστολής) και την έστειλαν στη Β' κατηγορία. Ο Τσίζεϊ ισοφάρισε προσωρινά για τους γηπεδούχους στο 57', με το αυτογκόλ του Βάσιλ (62') και του γκολ του Πεϊτσίνοβιτς (80') να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Μαζί της με τη Ζανκτ Πάουλι, υποβιβάστηκε και η Χάιντενχαϊμ, που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη μεγάλη ανατροπή που επιχείρησε τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς έχασε 2-0 (7' Τιτς, 43' Αμίρι) εντός έδρας από τη Μάιντς και τερμάτισε στην τελευταία δυάδα.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Στουτγκάρδη 2-2

Η Στουτγκάρδη εξασφάλισε την τέταρτη θέση και μαζί το εισιτήριο για το Champions League, μετά το 2-2 με την Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη Οι Σουηβοί έβαλαν γερές βάσεις νίκης από το πρώτο μέρος, με τον Αντρές να ανοίγει το σκορ στο δέκατο λεπτό και τον Νάρτεϊ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 45+4'. Εντέλει, οι Αετοί απέφυγαν την ήττα χάρη σε δύο πέναλτι του Μπούρκαρντ (72', 90+2').

Λεβερκούζεν-Αμβούργο 1-1

Εκτός τετράδας και Champions League έμεινε η Λεβερκούζεν, που με τη Στουτγκάρδη να νικά εύκολα στη Φρανκφούρτη, απογοητεύτηκε και εντέλει έφερε 1-1 εντός έδρας κόντρα στο αδιάφορο Αμβούργο. Το γκολ του Βιέιρα στο 61ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, με τον Ρέμπεργκ να ισοφαρίζει με αυτογκόλ στο 78'. Στην έκτη θέση τερμάτισαν οι Ασπιρίνες, που θα παίξουν το νέο έτος στο Europa League.

Γκλάντμπαχ-Χόφενχαϊμ 4-0

Η Γκλάντμπαχ επικράτησε της Χόφενχαϊμ με το εντυπωσιακό 4-0, κλείνοντας με τρίποντο μια κακή σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα. Μπολίν στο 14ο λεπτό και Ταμπάκοβιτς στο 23ο έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα τους. Ο Ντικς στο 81ο λεπτό έκανε το 3-0 και ο Χακ στο 90+1 διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 5-1

Οι πρωταθλητές Βαυαροί έκλεισαν επιβλητικά τη χρονιά στη Bundesliga με νίκη 5-1 απέναντι στην Κολωνία. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε με χατ-τρικ (10', 13', 69'), ο Μπίσχοφ στο 22' και ο Τζάκσον στο 83ο λεπτό οι σκόρερ για τους γηπεδούχους. Είχε μειώσει σε 2-1 για τους φιλοξενούμενους ο Ελ Μάλα στο 18ο λεπτό.

Φράιμπουργκ-Λειψία 4-1

Η Φράιμπουργκ συνέτριψε τη Λειψία με 4-1 και κλείδωσε την έβδομη θέση που οδηγεί στο Conference League. Σε περίπτωση, βέβαια, που κατακτήσει το Europa League κόντρα στην Άστον Βίλα (20/05, 22:00) θα βρίσκεται στο επόμενο Champions League. Μπέστε (24'), Ματάνοβιτς (26'), Γκίντερ (47') και Σέρχαντ (75') βρήκαν δίχτυα για τη Φράιμπουργκ, ο Ουεντραόγκο είχε μειώσει σε 2-1 για τη Λειψία στο 33ο λεπτό του ματς.

Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ 0-2

Σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο ματς η Ντόρτμουντ πέρασε από τη Βρέμη με το γκολ του Γκιρασί στο 59ο λεπτό. Την ασίστ για την ομάδα της Κοιλάδας του Ρουρ έδωσε ο Ρίερσον. Το τελικό 0-2 διαμόρφωσε ο Κόουτο στο 90+5'.

Ουνιόν Βερολίνου-Άουγκσμπουργκ 4-0

Με εντυπωσιακή νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Ουνιόν Βερολίνου, που διέλυσε με 4-0 εντός έδρας την Άουγκσμπουργκ. Δύο γκολ σημείωσε για τους νικητές ο Ίλιτς (10', 42'), με Σάφερ (54') και Γεόνγκ (89') να βρίσκουν και αυτοί δίχτυα για τους πρωτευουσιάνους.

Η τελική βαθμολογία

Μπάγερν Μονάχου 86 (117-35) Ντόρτμουντ 70 (68-34) Λειψία 65 (65-43) Στουτγκάρδη 61 (69-47)

──────────

Χόφενχαϊμ 61 (65-48) Λεβερκούζεν 58 (67-46)

──────────

Φράιμπουργκ 44 (47-56)

──────────

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 43 (59-63) Άουγκσμπουργκ 43 (45-57) Μάιντς 37 (42-53) Αμβούργο 37 (39-53) Ουνιόν Βερολίνου 36 (40-58) Γκλάντμπαχ 35 (38-53) Κολωνία 32 (48-58) Βέρντερ Βρέμης 32 (37-58)

──────────

Βόλφσμπουργκ 26 (42-68)

──────────