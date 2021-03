Ο νεαρός μεσοεπιθετικός που έκανε το μεγάλο βήμα από την Μπέρμιγχαμ στην Βεστφαλία με ποσό ρεκόρ για την ηλικία του, αντίκρισε την χειρότερη μορφή της έχθρας του οπαδού όταν «τυφλώνεται» και θεωρεί πως ένα κακό αποτέλεσμα και μια κακή εμφάνιση του δίνουν πάτημα για τέτοια σχόλια...

Ο Μπέλινγχαμ δημοσιοποίησε ορισμένα από τα εμετικά ρατσιστικά μηνύματα που δέχθηκε στα social media, με την ομάδα του να στέκεται στο πλευρό του...

We stand with you @BellinghamJude.

Racism belongs nowhere #BorussiaVerbindet pic.twitter.com/dMYfFRHEDC

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 20, 2021