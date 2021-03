Η Λέστερ υποδέχτηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/3) τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τα προημιτελικά του FA Cup και οι «αλεπούδες» άνοιξαν το σκορ στο 24ο λεπτό, όταν ο Φρεντ έκανε ένα επιπόλαιο γύρισμα και ο Κελέτσι Ιενάτσο δέχτηκε το «δώρο», το εκμεταλλεύτηκε και νίκησε τον Ντιν Χέντερσον.

Μετά τον αποκλεισμό των Γιουνάιτεντ, οι φίλαθλοι της ομάδας θεώρησαν σωστό να επιτεθούν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον ποδοσφαιριστή της ομάδας του, γι' αυτό το λάθος που κόστισε στους «κόκκινους διαβόλους».

Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιους ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ δέχεται τέτοια σχόλια μέσω του διαδικτύου, καθώς οι Αντονί Μαρσιάλ και Άξελ Τουανζέμπε είχαν πέσει κι αυτοί θύματα ρατσιστικής επίθεσης

I get that Fred didn't have the best game but using racism as in insult is just stupid. Rather than fairly criticising him they choose to use the monkey emoji and call him all sorts of racial slurs. Something needs to change soon. #instagram #twitter pic.twitter.com/kwwx8nicoz

Disgusted to hear Fred is receiving racial abuse. Becoming far too familiar for players to have a poo game and swiftly be attacked online afterwards. Racism can never be justified!!

Anyone who gave Fred racist abuse after the game yesterday should not call themselves a fan . It is not on

I have to say though @Twitter need to do something. It is unacceptable in 2021

— Daniel Clements (@danielclems1975) March 22, 2021