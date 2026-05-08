Ντόρτμουντ - Άιντραχτ 3-2: Κλείδωσε με ανατροπή τη δεύτερη θέση
Επιστροφή στις νίκες για τη Ντόρτμουντ, η οποία λύγισε με ανατροπή 3-2 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του γερμανικού πρωταθλήματος, πίσω από την πρωταθλήτρια Μπάγερν. Αν και το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους Αετούς που προηγήθηκαν μόλις στο 2΄με γκολ του Ουζούν, οι Βεστφαλοί κατάφεραν να φέρουν τούμπα το ματς μέσα σε τρία λεπτά πριν από το ημίχρονο.
Αρχικά στο 42΄ο Γκιρασί έφερε το ματς στα ίσα, προτού ο Σλότερμπεκ ολοκληρώσει την ανατροπή στο 45΄+1΄. Οι Βεστφαλοί βρήκαν και τρίτο γκολ στο 72΄με τον Ινάτσιο, αν και οι φιλοξενούμενοι επανέφεραν ένα άγχος μειώνοντας σε 3-2 με τον Μπουρκάρντ στο 87΄. Δεν κατάφεραν ωστόσο στο τέλος να αποφύγουν την ήττα και ξέμειναν στο -1 από τις ευρωπαϊκές θέσεις, μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της Bundesliga.
