Ντόρτμουντ - Άιντραχτ 3-2: Κλείδωσε με ανατροπή τη δεύτερη θέση

Νίκος Κικίδης
Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ επικράτησε με ανατροπή 3-2 επί της Άιντραχτ και τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Bundesliga, τη στιγμή που οι Αετοί παλεύουν για την ευρωπαϊκή έξοδο.

Επιστροφή στις νίκες για τη Ντόρτμουντ, η οποία λύγισε με ανατροπή 3-2 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του γερμανικού πρωταθλήματος, πίσω από την πρωταθλήτρια Μπάγερν. Αν και το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους Αετούς που προηγήθηκαν μόλις στο 2΄με γκολ του Ουζούν, οι Βεστφαλοί κατάφεραν να φέρουν τούμπα το ματς μέσα σε τρία λεπτά πριν από το ημίχρονο.

Αρχικά στο 42΄ο Γκιρασί έφερε το ματς στα ίσα, προτού ο Σλότερμπεκ ολοκληρώσει την ανατροπή στο 45΄+1΄. Οι Βεστφαλοί βρήκαν και τρίτο γκολ στο 72΄με τον Ινάτσιο, αν και οι φιλοξενούμενοι επανέφεραν ένα άγχος μειώνοντας σε 3-2 με τον Μπουρκάρντ στο 87΄. Δεν κατάφεραν ωστόσο στο τέλος να αποφύγουν την ήττα και ξέμειναν στο -1 από τις ευρωπαϊκές θέσεις, μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της Bundesliga.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

