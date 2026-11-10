Κομπανί: Στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν!
Πίσω του θέλει να αφήσει την περιπέτεια με την υγεία του ο Βενσάν Κομπανί, ο οποίος είχε διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα. Σιγά σιγά ο Βέλγος τεχνικός επιστρέφει στα καθήκοντα του και σύντομα θα κάτσει στην άκρη του πάγκου των Βαυαρών. Καθώς έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες απουσίας, βρέθηκε ξανά στις εγκαταστάσεις της Μπάγερν Μονάχου.
Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης (10/11) επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της ομάδας, για πρώτη φορά μετά την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια προπόνησης. Ωστόσο η επιστροφή του στην καθημερινότητα του θα γίνει σταδιακά, με τα γερμανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως αναμένεται να αναλάβει ξανά τα καθήκοντά του μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων.
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Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Κομπανί θα επιστρέψει και στον πάγκο των Βαυαρών στην αναμέτρηση με την Κολωνία, για τη 10η αγωνιστική της Bundesliga..
Erfreuliche Nachrichten: Bayern-Trainer Vincent Kompany kehrte nach seiner überstandenen Hirnhautreizung am Dienstagvormittag zurück an die Säbener Straße. Mehr gleich auf https://t.co/hUmF5oVsFg— Philipp Kessler (@kessler_philipp) November 10, 2026
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