Ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, Τσάβι, έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον Βινσέντ Κομπανί, μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου, Βινσέντ Κομπανί, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης πριν μερικές εβδομάδες με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχία σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η κατάσταση του βελτιώθηκε, αφού διαπιστώθηκε πως πάσχει από μηνιγγίτιδα και θα χρειαστεί να μείνει εκτός γηπέδων μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του. Το διάστημα αυτό, την τεχνική ηγεσία της ομάδας έχει αναλάβει ο Άγγλος βοηθός του, Άαρον Ντανκς.

Ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, Τσάβι, έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης και ταχείας ανάρρωσης προς τον συνάδελφο του, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε λίγο πριν το μεγάλο ματς με την Εθνική Ελλάδας, αναφέροντας πως η προπονητική σε τέτοιο επίπεδο είναι πολύ δύσκολη.

«Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά εύχομαι στον Βενσάν Κομπανί ταχεία ανάρρωση. Μερικές φορές αισθανόμαστε πολύ άγχος και μεγάλη πίεση, ειδικά όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περιμένεις. Μερικές φορές είναι δύσκολο να κοιμηθείς. Είναι μέρος της διαδικασίας, μέρος της δουλειάς μας. Ελπίζω να αναρρώσει καλά. Τα πηγαίνει εξαιρετικά στην Μπάγερν», ανέφερε συγκεκριμένα.