Κομπανί: Η ενημέρωση της Μπάγερν για την κατάσταση υγείας του
Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου με την κατάσταση του Βενσάν Κομπανί! Ο Βέλγος ταλαιπωρείται από ιογενή λοίμωξη τις τελευταίες ημέρες, η οποία επιδεινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (23/10), με αποτέλεσμα να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
Κατόπιν διακομίσθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο του Μονάχου, με τα γερμανικά Μέσα να αναφέρουν πως η κατάστασή του παραμένει σταθερή. Σε δική της ενημέρωση, η Μπάγερν επιβεβαίωσε πως ο προπονητής χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι νεωτέρας.
«Ο Βενσάν Κομπανί χρειάστηκε να λάβει ιατρική περίθαλψη την Παρασκευή, έπειτα από κατάρρευση κατά τη διάρκεια της προπόνησης της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Μονάχου. ? δεύτερης ομάδας.
Ο Κομπανί υποβάλλεται σε ενδελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Μέχρι νεωτέρας, το προπονητικό του επιτελείο θα αναλάβει τη διαχείριση των προπονήσεων και των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Vincent Kompany in medical care. Vincent Kompany collapsed during training with FC Bayern Amateurs on Friday and was taken to the hospital for medical treatment. The first-team coach had been watching the reserve team's session. Kompany will undergo a thorough examination and remain under medical care. His coaching staff will manage training and match operations until further notice. 🔗 https://t.co/ykFE8U1fKm— FC Bayern Munich (@FCBayern) October 23, 2026
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