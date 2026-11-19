Ο Βινσέντ Κομπανί επέστρεψε στα καθήκοντά του με την Μπάγερν Μονάχου, παρότι ανέφερε πως το πρόβλημά του συνεχίζει να υφίσταται.

Μια ευχάριστη είδηση ήρθε για την Μπάγερν Μονάχου και τον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς ο Βινσέντ Κομπανί επέστρεψε με κάθε επισημότητα στα καθήκοντά του.

Ο άλλοτε σπουδαίος αμυντικός είχε καταρρεύσει στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών πριν από περίπου ένα μήνα, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί, αντιμετωπίζοντας μηνιγγίτιδα. Ωστόσο, από τις 10 Νοεμβρίου έχει γυρίσει στις προπονήσεις της ομάδας και πλέον θα βρεθεί και στον πάγκο της.

Η Μπάγερν υποδέχεται την Κολωνία το βράδυ της Παρασκευής (20/11) και ο Βέλγος τεχνικός έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του. Δήλωσε συγκινημένος από τη στήριξη που έχει λάβει όλο αυτό το διάστημα και παράλληλα εξήγησε πως το ζήτημα συνεχίζει και υφίσταται.

«Έχω λάβει μεγάλη στήριξη. Δεν πρέπει να ξεχνάς πόσοι άνθρωποι θέλουν να τα πας καλά. Αυτό μου δίνει τη διάθεση να συνεχίσω. Φυσικά, το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται. Όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπουμε πάντα τον κόσμο από την ίδια οπτική γωνία.

Πέρα από την οικογένειά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κοινότητα των προπονητών. Αν και είμαστε διαρκώς αντίπαλοι, σχεδόν όλοι οι προπονητές επικοινώνησαν μαζί μου – ακόμα κι αν έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι στο γήπεδο, ή ίσως έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση. Είναι κάτι πολύ όμορφο».