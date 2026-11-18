Περίπου έναν μήνα απουσίας από τον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου, ο Βενσάν Κομπανί επιστρέφει και αυτό αναμένεται να γίνει εναντίον της Κολωνίας την Παρασκευή (20/11).

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βενσάν Κομπανί, περίπου έναν μήνα αφότου κατέρρευσε στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών, ήρθε η ώρα να επιστρέψει και πάλι στον πάγκο για να καθοδηγήσει την ομάδα του.

Ο Βέλγος τεχνικός, ο οποίος νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες στο νοσοκομείο για μηνιγγίτιδα, σύμφωνα με τη Μπάγερν, επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο στις 10 Νοεμβρίου.

Οι Βαυαροί υποδέχονται την Κολωνία την Παρασκευή, για την 10η αγωνιστική της Bundesliga και τότε αναμένεται να επιστρέψει και ο Κομπανί, ο οποίος μάλιστα θα παραστεί και στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης (19/11) πριν τον αγώνα.

