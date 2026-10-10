Με χατ τρικ του Ενκουνκού, η Λειψία διέλυσε με 6-0 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Αγριεμένη επέστρεψε μετά το international break η Λειψία, που με χατ τρικ του εντυπωσιακού Κρίστοφερ Ενκουνκού, διέλυσε με 6-0 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης εντός έδρας και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga.

Η δουλειά φάνηκε από νωρίς, με τον Μπανζουζί να ανοίγει το σκορ στο πρώτο μόλις λεπτό με κοντινή προσπάθεια. Ακολούθως ανέλαβε δράση ο τρομερός Γάλλος, που στο 5' σκόραρε με σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους σημείωσε άλλα δύο τέρματα (41', 44'), κάνοντας χατ τρικ και καθαρίζοντας το ματς για την ομάδα του!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Νούσα να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 5-0 στο 54ο λεπτό με εξαιρετική ατομική ενέργεια και τελείωμα. Οι Κόκκινοι Ταύροι έριξαν στη συνέχεια στροφές αλλά κατάφεραν να φτάσουν και σε έκτο τέρμα με τον Γκομίς, που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 89'.