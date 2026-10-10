Η Μπάγερν... βαρέθηκε να μετράει ακυρωμένα γκολ κόντρα στην Άουγκσμπουργκ, η οποία την κράτησε μέχρι τέλους στο 2-2 και δεν της επέτρεψε να πιάσει τη Ντόρτμουντ στην πρώτη θέση.

Επιστροφή σε ρυθμούς Bundesliga με γκέλα για τη Μπάγερν. Οι Βαυαροί είδαν το VAR να στέκεται εμπόδιο στην επιχείρηση απόδρασης με τέσσερα ακυρωμένα γκολ απέναντι στην Άουγκσμπουργκ, η οποία προηγήθηκε δυο φορές και την έριξε στα σχοινιά. Αν και πάλεψε μέχρι τέλους για την ανατροπή, η ομάδα του Κομπανί πέταξε λευκή πετσέτα μετά το ακυρωθέν γκολ του Γκνάμπρι στην τελευταία φάση και περιορίστηκε στο 2-2 που την κράτησε στο -2 από την πρωτοπόρο Ντόρτμουντ.

Ο αγώνας μάλιστα είχε εφιαλτικό ξεκίνημα για τους Βαυαρούς, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στα σκορ στα οκτώ δευτερόλεπτα από το πιο γρήγορο τέρμα στην ιστορία της Bundesliga. Σε εκείνο το σημείο ο Φελχάουερ έκλεψε τη μπάλα από τον Νόιερ έξω από την περιοχή και τιμώρησε το εγκληματικό λάθος του Γερμανού γκολκίπερ για ένα γρήγορο 1-0. Στο 55΄η Μπάγερν ισοφάρισε με τον Σαϊμπαρί, όμως δέκα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι ανάκτησαν το προβάδισμα με σκόρερ τον Ριμπέιρο.

Η Μπάγερν προσπάθησε να αντιδράσει, έβλεπε τα δικά της γκολ να ακυρώνονται, αλλά τελικά βρήκε την ισοφάριση με κοντινό πλασέ του Μπράουν στο 81΄για το 2-2. Στο 90΄+4΄οι Βαυαροί άγγιξαν την ανατροπή όταν ο Γκνάμπρι σκόραρε από κοντά, όμως το γκολ δεν μέτρησε ποτέ μετά από έλεγχο στο VAR λόγω οφσάιντ που «κλείδωσε» το τελικό 2-2.

Πάντερμπορν - Στουτγκάρδη 0-2

Την ίδια ώρα με το Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν, η Στουτγκάρδη έφυγε με νίκη 2-0 από την έδρα της Πάντερμπορν. Δυναμικά μπήκε στην αναμέτρηση η Στουτγκάρδη η οποία είχε την πρώτη της καλή ευκαιρία στο 5ο λεπτό, με το χαμηλό σουτρ του Ούνταφ να αποκρούει εντυπωσιακά ο Νολ. Οι γηπεδούχοι απάντησαν ένα λεπτό αργότερα χωρίς αποτέλεσμα, ενώ οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν, ώσπου στο 25' βρήκαν δίχτυα.

Ο Στίλερ έβγαλε μία ωραία σέντρα και ο Σάμποτ με κεφαλιά έγραψε το 0-1. Πέντε λεπτά πιο μετά, ο Φιούριχ άγγιξε το δεύτερο γκολ, αλλά έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι, ενώ η Πάντερμπορν από την πλευρά της, αιφνιδίασε τον Σάιμεν, αλλα ο κίπερ της Στουτγκάρδης του είπε «όχι».

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι εισέβαλαν μέσα στην περιοχή με τον Φιούριχ, αλλά η άμυνα της Πάντερμπορν είχε άλλη άποψη και έκοψε την προσπάθειά του. Η Στουτγκάρδη ωστόσο συνέχισε να απειλεί και στο 83' ο Φιούριχ με ένα ωραίο σουτ σκόραρε για το 0-2.

Ουνιόν Βερολίνου - Έλβερσμπεργκ 1-0

Στο άλλο απογευματινό ματς του γερμανικού πρωταθλήματος, η Ουνιόν Βερολίνου έμεινε στο 0-0 με την Έλβερσμπεργκ. Οι γηπεδούχοι στο 26' κέρδισαν φάουλ σε καλό σημείο, ο Σέιφερ εκτέλεσε με τη μπάλα να πηγαίνει απευθείας προς την εστία, ο Κριστόφ όμως προέβη σε μία εξαιρετική απόκρουση.

Χωρίς συγκινήσεις κύλησαν τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα, μέχρι και το 81', όταν ο Μπουρκού πήρε το ριμπάουντ από την άκρη της περιοχής και διομόρφωσε το τελικό 1-0, χαρίζοντας τη νίκη στην Ουνιόν Βερολίνου.

Χόφενχαϊμ - Αμβούργο 2-3

Φεστιβάλ από γκολ στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Χόφενχαϊμ και Αμβούργο, με τους Δεινόσαυρους να παίρνουν τη νίκη με ανατροπή 3-2 και να συνεχίζουν στον ίσιο δρόμο. Ο Πούλσεν είχε βάλει μπροστά τους φιλοξενούμενους με γκολ στο 12΄, προτού η Χόφενχαϊμ φέρει τούμπα το ματς με αυτογκόλ του Μπορνάου (45΄+6΄) και και γκολ του Κόντε στο 53΄. Το Αμβούργο, ωστόσο, κατάφερε να κάνει την ανατροπή στην ανατροπή! Αρχικά στο 83΄ο Μοφί ισοφάρισε σε 2-2, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μουχέιμ υπέγραψε το τρίποντο.

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