Καρέτσας: Υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Ντόρτμουντ
Η Βεστφαλία βρήκε το... διαμάντι της. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωσή του από τον γερμανικό σύλλογο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα που θα γυρίσει και η αποστολή από την Ιαπωνία, όπου διανύει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας.
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Τρίτη (29/07) και την Τετάρτη (30/07) πήγε στα γραφεία των Βεστφαλών όπου και έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα.
Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, ολοκληρώθηκε το deal μεταξύ των δύο ομάδων για ένα ποσό κοντά στα 35 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που εκείνος θα λαμβάνει συμβόλαιο με απολαβές στα 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Τέλος, έλαβε τον αριθμό «10» και θα πιάσει αμέσως δουλειά.
⏰ Konstantinos #Karetsas hat seinen Vertrag bei Borussia #Dortmund am Donnerstag unterschrieben. Vermeldet wird der #BVB-Deal erst deutlich später. Das sind die Hintergründe (RN+): https://t.co/O6baK3P6fZ— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) July 30, 2026
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