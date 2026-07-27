Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Ντόρτμουντ έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για το δεύτερο ταξίδι-«αστραπή» των ανθρώπων της Ντόρτμουντ στο Βέλγιο προκειμένου να ξεκινήσουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Οι Βεστφαλοί θα ήθελαν να έχουν ολοκληρώσει τη μεταγραφή πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Ιαπωνία, αλλά από τη στιγμή που αυτό δεν συνέβη, είχαν βαλθεί να ολοκληρώσουν το deal το συντομότερο δυνατόν. Για αυτό και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Όλε Μπουκ έμεινε πίσω, προκειμένου να συναντηθεί με τους εκπροσώπους του βελγικού συλλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, έπειτα από το ραντεβού που πραγματοποιήθηκε, η Ντόρτμουντ ανέβασε την προσφορά με αποτέλεσμα να βρεθεί η «χρυσή τομή» με την πλευρά της Γκενκ και να ανάψει το πράσινο φως. Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός τα έχει βρει σε όλα με τους Βεστφαλούς για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών ενώ έχει μείνει απόλυτα ευχαριστημένος από το πλάνο που του παρουσιάστηκε.

Οι πηγές του Gazzetta αναφέρουν ότι είναι οριστικό το deal και ο Καρέτσας άμεσα ετοιμάζει βαλίτσες για τη Γερμανία, ώστε να ξεκινήσει προετοιμασία με τη Ντόρτμουντ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με τα μπόνους, το κέρδος για τη Γκενκ με τα μπόνους θα ξεπεράσει τα 35 εκατ. ευρώ.