Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και πλέον απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση από τους Βεστφαλούς.

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και απομένει η ανακοίνωση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα! Ο Έλληνας διεθνής αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από την Μπορούσια Ντόρτμουντ προκειμένου να ενταχθεί στις προπονήσεις των Βεστφαλών.

Ο 19χρονος φέρελπις μεσοεπιθετικός θα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του στην Bundesliga και ο αθλητικός διευθυντής, Λαρς Ρίκεν, μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του γερμανικού συλλόγου έπλεξε το εγκώμιο του Καρέτσα, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην -πλέον- παίκτη της Γκενκ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρίκεν:

«Είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής. Δεν τον βλέπουμε μόνο ως μια επένδυση για το μέλλον – φυσικά αυτό αποτελεί μέρος του σχεδιασμού μας, αλλά όχι το μοναδικό. Με την ποιότητά του μπορεί να προσφέρει άμεσα μέσα στο γήπεδο. Έχει ήδη αποδείξει, τόσο στο βελγικό πρωτάθλημα όσο και με την εθνική ομάδα, ότι είναι ένας τεχνικά χαρισματικός παίκτης. Θα πούμε περισσότερα όταν γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ».

Το «διαμάντι» της Εθνικής Ελλάδας πρόκειται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ιαπωνία το βράδυ της Κυριακής.